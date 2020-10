Das vorerst letzte Kapitel über das besetzte Haus "Liebig 34" ist heute geschrieben worden. Morgens begann die Polizei mit 1.500 Beamtinnen und Beamten das Gebäude zu räumen und ist damit inzwischen fertig. Trotzdem wird es wohl im Nachgang sicher nicht ruhig werden.

Gleichzeitig beschäftigt uns die Corona-Situation in allen Facetten und in allen Gebieten. Im brandenburgischen Bad Saarow gibt es einen Aufnahmestopp für das Helios-Klinikum, nachdem es dort 46 positive Tests gab. In Cottbus sind 120 Schülerinnen und Schüler und nochmal 30 Lehrkräfte in Quarantäne nach einem Ausbruch dort.

Derweil steigen die Fallzahlen in Berlin weiter. So sehr dass die Charité nun schon vorsorglich Betten auf der Intensivstation frei hält. So sehr, dass Brandenburg beschlossen hat, urlaubende Berlinerinnen und Berliner nur in Hotels und auf Campingplätze zu lassen, sofern sie einen negativen Test vorweisen können. Sie können sich also angesichts der Nachrichten vorstellen, was bei uns heute los war.