Ein paar Minuten auf dem Rad reichen in Berlin, um in eine andere Welt zu kommen. Oder auch nur das Herumspielen an der Ortsbezeichnung. Denn nicht mal 15 Minuten südlich von mir liegt die Bernauer Straße, an der sich einst Ost und West trennten. Beide Seiten der Mauer gehören inzwischen zum Bezirk Mitte. Und das ist welthistorisch gesehen natürlich toll. Aber es ist auch ein wenig absurd.

Denn so kann man eine Wohnung hier im (oder ganz altmodisch: auf'm) Wedding als in Berlin-Mitte gelegen verkaufen. Und schwupps wechseln die Assoziationen von Çay zu Latte Macchiato, von wummernden Bässen aus dem Auto zu Streicherklängen der Philharmonikern. Obwohl natürlich beides zum Bezirk gehört.

Aktuell führt diese Assoziationskette auch zu einer besonderen Lage bei Corona. Streitlos ist, dass im Bezirk die Fallzahlen rapide steigen und das vor allem bei den Jungen. Doch die Erklärung auf der Seite des Robert-Koch-Institus [rki.de], dass die hohen Zahlen "von jungen, international Reisenden und Feiernden" verursacht werden, ist entweder ein Beleg dafür, dass tatsächlich ein paar Sorglose weiter Richtung Spree mich und andere in die Tinte setzen. Oder dass selbst Experten nicht davor gefeit sind, bei jungen Infizierten aus Mitte eher an polyglotte Hipster zu denken als an migrantische Jugendliche aus Moabit oder Wedding. Obwohl die einem auch gerne mal beim Döner sagen: "Corona, ach, das ist doch vorbei."