Es gibt Dinge, die sollte man morgens nicht machen, weil sie einen den Rest des Tages unangenehm begleiten. Klar, das Restbier vom gestrigen Abend austrinken. Songs wie "Macarena" oder "Last Christmas" hören. (Sorry für den Ohrwurm, den Sie jetzt haben.) Und genauso dumm war meine Idee, mir heute beim Frühstück die Debatte zwischen Trump und Biden anzuhören. Denn ganz losgelassen hat das Gebrüll mich auch Stunden später nicht.

Gestern war der Abend geprägt von den neuen Regeln zum Eindämmen der Corona-Pandemie. Entsprechend gehörte heute der Tag den Reaktionen darauf. Besonders in die Diskussion geriet Berlins eigener Vorstoß, wonach ab Samstag auch in Büroräumen Masken getragen werden sollen.



Die Regel ist wie folgt: Bewegt man sich vom Platz weg und nähert sich potenziell anderen Menschen, etwa auf dem Weg zur Toilette oder zum Ausgang, muss man eine Maske tragen - am Arbeitsplatz hingegen nicht.

Sowohl aus der Opposition als auch von der an der Koalition beteiligten Linken gab es für diese Regel Kritik. Verständlicherweise. Denn bislang deuten die Daten vor allem darauf hin, dass Leute sich im Privaten anstecken. Wozu müssen also an Arbeitsplätzen die Maßnahmen verschärft werden? Man fühlt sich ein wenig an die vergangene Woche erinnert, als es hieß, dass Außenbereiche von Clubs die neuen Infektionsherde seien. Beweise dafür gab es freilich wenige.

Damit wir uns richtig verstehen; dass weniger Leute in geschlossenen Räumen zusammen sein dürfen und Listen zur Kontaktnachverfolgung geführt werden, macht Sinn – so wie die meisten anderen neuen Regeln und insbesondere bei Rekordwerten in Berlin. Und natürlich kann man auch die Maske im Büro als Vorsichtsmaßnahme sehen. Ein paar Minuten auf dem Weg zum Klo mit einem Stück Stoff vor der Nase – was ist schon dabei. Aber wenn man gemeinsam durch die Krise kommen will, wären klare Begründungen für Maßnahmen wichtig. Um eben alle mitzunehmen.