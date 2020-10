"Janz Berlin ist eene Wolke. Berlin ist ein Moloch. Berlin ist eine ehrliche Haut." Anscheinend gibt es über diese Stadt so viele klischeehafte Sprüche wie Einwohner. Ganz egal wie peinlich - aus irgendeinem Grund versuchen wir unsere Gefühle über das Leben in der Stadt zu vermenschlichen. Unserer Freude oder Wut ein Gesicht zu verleihen. Berlin möchte mich ausspucken, schrieb ich mal in einem Aufruf an Freunde auf Facebook, als ich von der ewigen Wohnungssuche in B. genug hatte.

Und während sich das Bezirksamt Neukölln und die Restaurants auf die Nutzung von Pavillons und Heizstrahlern einigen , verliert Berlin im vierten Monat in Folge Einwohnerinnen und Einwohner. Das zeigen aktuelle Zahlen vom Amt für Statistik Berlin-Brandenburg. Ende Juni lebten demnach 3.662.501 Menschen in der Hauptstadt. Das waren 1.039 Menschen weniger als Ende Mai . Der Grund dafür könnte womöglich auch das Coronavirus sein.

Vier Bezirke überschreiten den Weg nach den neuesten Zahlen - und das teilweise deutlich: Neukölln (114,3), Mitte (78,3), Tempelhof-Schöneberg (72,4) und Friedrichshain-Kreuzberg (68,9). In allen anderen Bezirken liegt der Wert unter 50 - in Charlottenburg-Wilmersdorf (48,6) und Steglitz-Zehlendorf (46,1) allerdings nur knapp. Am niedrigsten ist der Wert in Marzahn-Hellersdorf (20,0).

"Berlin ist nicht mehr Berlin." Das dürfte seit Ausbruch der Pandemie hinlänglich bekannt sein. Zum ersten Mal ist jedoch der Grenzwert von 50 Corona-Neuinfizierten pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen überschritten worden. Am Donnerstag lag er laut Lagebericht des Senats bei 52,8. 498 neue Infektionen wurden demnach in den vergangenen 24 Stunden vermeldet. Das ist mit Abstand der höchste Wert seit Beginn der Pandemie.

Dass sich die Pandemie auf die Bevölkerungszahlen von Großstädten auswirkt, konnte man bereits weltweit in viele Ballungsgebieten verfolgen. Am schlimmsten davon betroffen scheint die Weltstadt New York zu sein. Immerhin haben 420.000 New Yorker [tagesschau.de] von März bis Mai Big Apple für ländliche Regionen oder die schicken Hamptons verlassen. Im Süden von Manhattan stehen fünf Prozent der Apartments leer, in den reicheren Vierteln fast die Hälfte aller Wohnungen. Einen Eindruck davon verschafft die ZDF Heute-Reportage “Flucht aus Manhattan”.

Offensichtlich griechisch - oder außerirdisch. Da scheiden sich die Geister. Manchmal fühlt sich Efthymis Angeloudis (Aussprachehilfen gibt es nicht), als ob das Leben ihm einen üblen Streich gespielt hätte und er deswegen in Berlin gelandet sei. Manchmal geht er (mit Einhaltung der Abstandsregeln) nach dem Regen im Park spazieren und denkt sich, dass es hier gar nicht mal so schlecht ist.

Dass wir in der Hauptstadt weniger werden, wird so manch einer sicherlich gut finden. Vielleicht nicht zu unrecht. In New York zum Beispiel werben manche Vermieter mit drei Monaten mietfrei [bloomberg.com], um ihre leerstehenden Wohnungen loszuwerden. So eine Entwicklung wäre für viele Wohnungssuchende und Wohnungslose in Berlin ein Segen.

Doch auch dann ist zu befürchten, dass Misstrauen, Angst und Wut auf diese oder jene Menschengruppe, "die im Verkehr ja nur an sich denkt und uns den Platz raubt" nicht komplett aus dem Stadtbild verschwinden werden. Wahrscheinlich war das schon vor dem verkorksten Jahr 2020 so. Corona hat dem Ganzen wohl den Rest gegeben. Und das hat weniger etwas mit Atemschutzmaske oder Sicherheitsabstand zu tun als mit einer Grundeinstellung, die in jedem das Andere sieht.

Vielleicht hilft es sich selbst dann noch vor Augen zu führen, dass der Gegenüber meistens dieselben Schwächen, Ängste und Hoffnungen wie wir hat. Dit is Berlin. Oder dit sollte es sein.

