Weder formschön, noch effizient – aber wohl eine der wenigen Alternativen für die Gastronomie in Herbst und Winter. Heizpilze erleben durch Corona ein Comeback. Aber was wird mit den Dingern nach der Pandemie? Haluka Maier-Borst hat da eine Idee.

Es ist das Jahr 2320 als Siggi Musk, bürgerlich "X Æ A-20 Giga" seine Mission beginnt. Er möchte verstehen, wie sein Vorfahr Elon in Grünheide die Revolution der Mobilität einläutete. Dort, wo die erste Gigafabrik gestanden haben soll, lässt er vorsichtig mit Elektroschaufelradbaggern das Erdreich abtragen. Es ist ein beispielloses Projekt der Industrie-Archäologie. Aber wenn es um verrückte Ideen geht, haben die Musks noch stets die Familientradition erhalten.

Irgendwann macht es aber nur noch "Plong". Und zwar an allen Ecken der Grabungsstätte. Nichts geht mehr. Die Bagger bleiben hängen. Statt Sand treffen die Archäologen auf eine Schicht aus Blech. Unförmige, silbrig-rostige, mannshohe Geräte liegen wild übereinander gestapelt. Wo Siggi den Anfang der Zukunft vermutet hat, eröffnet sich ein Massengrab aus Metall.

Sind das kleine Raketen, die Ur-Ahn Elon in einem geheimen Projekt testete? Sind es Phallus-Symbole, die einem testosteronschwangeren Kult des Größenwahns huldigten? Am ähnlichsten sehen die Metallobjekte zwar pilzförmigen Heizungen aus. Aber, denkt sich Siggi, was soll das für einen Sinn gehabt haben? Wer hätte im 21. Jahrhundert, wo es schon Fußbodenheizungen gab, mit pilzförmigen Öfen geheizt?