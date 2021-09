Abgeordnetenhauswahl 2021 - Abstimmung über das Berliner Landesparlament hat begonnen

26.09.21 | 08:20 Uhr

Welche Koalition könnte das Rote Rathaus übernehmen? Wie setzt sich das Abgeordnetenhauses zusammen? Wer regiert in den Bezirken? Und wer folgt auf Michael Müller? Die Berliner stehen an diesem Sonntag vor einigen Entscheidungen.

In Berlin hat am Sonntagmorgen neben der Bundestagswahl auch die Wahl zum Abgeordnetenhaus begonnen. Außerdem wählen die Menschen in der Hauptstadt zwölf neue Bezirksparlamente. Darüber hinaus können sie bei einem Volksentscheid darüber abstimmen, ob große Wohnungskonzerne mit mehr als 3.000 Wohnungen enteignet werden sollen.



Nach Angaben der Landeswahlleitung gab es in Berlin noch nie derart viele Abstimmungen an einem Tag. Die Wahllokale schließen um 18.00 Uhr, anschließend beginnt ein wahrer Auszähl-Marathon.

Giffey hatte zuletzt die Nase vorn

In letzten Umfragen zur Abgeordnetenhauswahl hatte die SPD mit Spitzkandidatin Franziska Giffey die Nase vorn. Die Grünen mit ihrer Kandidatin Bettina Jarasch lagen je nach Umfrage mehr oder weniger dicht dahinter. Auf Platz drei folgte die CDU mit ihrem Spitzenmann Kai Wegner - vor der Linken mit Klaus Lederer. Die AfD mit Spitzenkandidatin Kristin Brinker und die FDP mit Sebastian Czaja haben den Umfragen zufolge gute Chancen, erneut in das Landesparlament einzuziehen.

Verschiedene Dreierbündnisse möglich

Laut der eigens für Berlin erhobenen Sonntagsfrage im ARD-Deutschlandtrend beabsichtigen zwölf Prozent der Befragten, andere Parteien zu wählen, die aktuell nicht im Abgeordnetenhaus vertreten sind. Aussichtsreiche Kandidatin ist die Tierschutzpartei, die auf eine Zustimmung von drei Prozent kommt. Insgesamt bewerben sich 34 Parteien mit Landes- oder Bezirkslisten um die Zweitstimmen der Wählerinnen und Wähler. 2016 waren es 21 Parteien. Der ARD-Umfrage zufolge wären nach der Wahl verschiedene Dreierbündnisse möglich. Beispielsweise könnte demnach die 2016 gebildete rot-rot-grüne Koalition weitermachen. Möglich erscheinen auch andere Bündnisse, etwa von SPD, CDU und FDP oder SPD, Grünen und FDP. Auch eine Koalition von SPD, CDU und Grünen wäre nach der Umfrage rechnerisch möglich. 2016 hatte die SPD die Wahl mit 21,6 Prozent der Zweitstimmen gewonnen - ihrem schlechtesten Ergebnis in Berlin seit 1946. Die CDU erreichte 17,6 Prozent und sank damit ebenfalls auf ein historisches Tief. Die Linke kam auf 15,6 Prozent, die Grünen auf 15,2 Prozent. Die AfD war mit 14,2 Prozent erstmals in das Abgeordnetenhaus eingezogen, die FDP schaffte 6,7 Prozent. Die Wahlbeteiligung lag damals bei 66,9 Prozent.

Wer folgt auf Michael Müller?

Der bisher Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) kandidiert für den Bundestag. Beste Chancen für die Nachfolge haben nun Giffey und Jarasch. Das Berliner Landesparlament besteht aus mindestens 130 Abgeordneten, aktuell sind es durch Überhang- und Ausgleichsmandate 160 Frauen und Männer. Dieses Mal bewerben sich 34 Parteien mit Landes- oder Bezirkslisten um die Zweitstimmen der Wählerinnen und Wähler. 2016 waren es 21. Die 2.257 Wahllokale sind von 8 Uhr bis 18 Uhr geöffnet. Wegen der Corona-Pandemie gelten dort besondere Hygienemaßnahmen, etwa die Pflicht zum Tragen eines medizinischen Mund-Nasen-Schutzes. Schon seit Wochen deutet sich an, dass unter anderem wegen Corona eine Rekordzahl an Menschen per Briefwahl abgestimmt hat. Bei der Abgeordnetenhauswahl 2016 entfielen 29,2 Prozent der abgegebenen Stimmen auf Briefwähler, bei der Bundestagswahl 2017 waren es in Berlin 33,4 Prozent.

Zahlen zur Wahl Für die Wahl zum Abgeordnetenhaus und den Volksentscheid "Deutsche Wohnen Co. enteignen" sind rund 2,45 Millionen Berlinerinnen und Berliner wahlberechtigt.



2016 lag die Wahlbeteiligung bei 66,9 Prozent. Am höchsten war sie damals im Bezirk Steglitz-Zehlendorf mit 74,5 Prozent, am niedrigsten im östlichen Bezirk Marzahn-Hellersdorf mit 60,9 Prozent.



Diese Mal wurde erwartet, dass unter anderem wegen Corona eine Rekordzahl an Menschen per Briefwahl abstimmt. Rund eine Million entsprechende Wahlscheine wurden beantragt. 2016 entfielen 29,2 Prozent der abgegebenen Stimmen auf Briefwähler, bei der Bundestagswahl 2017 waren es in Berlin 33,4 Prozent.

612.000 Berliner müssen für Volksentscheid stimmen

Beim Volksentscheid geht es um die Frage, ob Immobilienunternehmen mit mehr als 3.000 Wohnungen und "Gewinnerzielungsabsicht" vergesellschaftet, also gegen Entschädigung enteignet werden sollen. Die Initiative "Deutsche Wohnen Co enteignen" glaubt, auf diese Weise den Anstieg der Mieten in Berlin stoppen und langfristig bezahlbare Mieten sichern zu können.



Die Abstimmung gilt als erfolgreich, wenn es mehr Ja- als Nein-Stimmen gibt und mindestens ein Viertel der Wahlberechtigten dafür sind - also rund 612.000 Berlinerinnen und Berliner. Allerdings ist das Ergebnis des Volksentscheids rechtlich nicht verbindlich, weil die Wähler nicht über einen konkreten Gesetzentwurf abstimmen. Gleichwohl werden sich der neue Senat und das neue Abgeordnetenhaus mit dem Votum auseinandersetzen müssen, egal wie es ausgeht. Mit dem Endergebnis des Volksentscheids wird erst am Montagvormittag gerechnet.



