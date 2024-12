Ministerpräsidenten-Wahl am Mittwoch ab 9:55 Uhr im rbb-Fernsehen und im Livestream

Die Koalition ist geschmiedet, der Vertrag unterzeichnet, nun der entscheidende Schritt: Die Wahl des Ministerpräsidenten im Landtag am Mittwoch. Mit Stimmen von SPD und BSW hat Woidke die absolute Mehrheit, doch gut gepolstert ist sie nicht.

Die Landtagswahl vom 22. September hatte die SPD knapp vor der AfD gewonnen. Eine Koalition mit der AfD lehnt die SPD ab, für ein Bündnis mit der CDU reichte es nicht. Einzige Option für eine Regierungskoalition war daher das BSW. Gemeinsam kommen SPD und BSW auf 46 von 88 Landtagssitzen - rein rechnerisch verfügt das Bündnis mit dem 45. und 46. Abgeordneten also über die absolute Mehrheit. Das ist jedoch knapp und somit keine ideale Ausgangssituation.

Schafft er das nicht, findet ein zweiter Wahlgang statt. Hier gilt dieselbe Regelung: Ein Kandidat braucht 45 oder mehr Stimmen, um in diesem Landtag - bestehend aus 88 Sitzen - die absolute Mehrheit auf sich zu vereinen.

Der Koalitionsvertrag unter der Überschrift: "Brandenburg voranbringen - Bewährtes sichern. Neues schaffen" ist unter Dach und Fach. In Potsdam unterzeichneten die Parteispitzen das 67 Seiten starke Papier.

Neue Regierung in Brandenburg

Woidke hingegen kann im ersten Wahlgang 46 Stimmen kriegen, wenn alle SPD- und BSW-Politiker ihn wählen. Er kann auch auf noch mehr Stimmen kommen, wenn Oppositionspolitiker von AfD und CDU ihn ebenfalls wählen. Generell wird Woikde Stimmen der Opposition in seine Rechnung nicht aufnehmen, es kann aber sein, etwa wenn vereinzelte Oppositionspolitiker Neuwahlen meiden wollen, dass sie ihre Stimme dann doch lieber dem SPD-Kandidaten geben.

Die Verfassung des Landes Brandenburg gibt nach Konstituierung des Parlaments lediglich einen Rahmen von drei Monaten vor, bis die Regierung stehen muss. Es ist somit auch möglich, dass der dritte Wahlgang nicht am selben Tag stattfindet.

Ja. Die oben beschriebene Szenarien sind mathematische Rechnungen. Am Ende wird vieles davon abhängen, wie sich Woidke im Landtag verhält.

Die SPD und das BSW haben sich auf einen Koalitionsvertrag geeinigt und wollen die nächste Regierung stellen. SPD und BSW haben auf getrennten Parteitagen dem Koalitionsvertrag zugestimmt. Normalerweise sollte davon ausgegangen werden, dass zumindest alle 46 SPD- und BSW-Politiker für Woidke stimmen, um das Bündnis ihrer Parteien regierungsfähig zu machen.

Doch zum einen ist die Abstimmung geheim, wer im Einzelnen wie wählt, bleibt unklar. Es kann also unerwartet Ausscherer geben. Zum anderen gibt es einen Wackelkandidaten, der dem Bündnis Sorgen bereitet: Der BSW-Landtagsabgeordnete Sven Hornauf.

Er hatte mehrfach erklärt, wegen Kritik an einer Stationierung des Raketenabwehrsystems Arrow 3 am Fliegerhorst Holzdorf/Schönewalde bei der Ministerpräsidenten-Wahl nicht für Woidke zu stimmen - gegenteilige Aussagen machte er auch bis zuletzt nicht. Noch am Dienstag antwortete Hornauf dem rbb, auf die Frage, ob alle 14 BSW-Stimmen für die Koalition wichtig wären, mit einem "Nein".