Sebastian T. Montag, 09.12.2024 | 18:37 Uhr

Mal so nebenbei: ich finde das ganz schön hart, dass jemand, der für maximal vier oder fünf Jahre ein Ministeramt übernimmt, zuvor sämtliche beruflichen Brücken abbrechen muss. Das ist sehr aus der Perspektive eines Beamten gedacht, der danach einfach in eine Behörde zurückkehrt, oder aus Sicht eines Juristen, der danach einfach in einer Kanzlei weiterarbeitet. Wer aber selbständig ist, oder ein mittelständisches Unternehmen leitet, steht nach Ende der Legislaturperiode praktisch vor dem Nichts. Ich zum Beispiel hätte in der Zeit sämtliche Auftraggeber verloren. Es bliebe mir also nichts anderes übrig, als zu versuchen, in der Politik zu bleiben. Und dann haben wir genau die Berufspolitiker, die den Kontakt ins echte Leben verlieren. Oder man geht erst gar nicht in die Politik. Dann fehlen dort aber die Praktiker...