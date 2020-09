"Snutenpulli". Das ist Plattdeutsch und heißt: Gesichtsmaske. Kira Pieper hat das Wort aus dem Norden mitgebracht. Dort kommt sie her, genauer gesagt ist sie in Buxtehude geboren (Ja, das gibt es wirklich!). Plattdeutsch hat sie leider nie richtig gelernt, was sie sehr bedauert. Seit 2015 ist sie in Berlin und noch gar nicht so lange beim rbb. Hier kümmert sie sich um Social Media und die Online-Nachrichten.