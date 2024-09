Landtagswahl in Brandenburg - Das bedeuten Grundmandatsklausel, Sperrminorität und Überhangmandat

So 22.09.24 | 18:43 Uhr

Bild: dpa/Michael Bahlo

Bei der Brandenburg-Wahl kommt es auch auf einige spezielle Begriffe an. Was sie bedeuten, erklärt sich nicht unbedingt von selbst - dabei sind sie wichtig, um die Wahl zu verstehen. Hier erklären wir, was Grundmandatsklausel, Sperrminorität und Überhangmandat sind.

Eins ist jetzt schon klar: In diesem Jahr könnten die Grundmandatsklausel sowie die Überhangmandate die Landtagswahl in Brandenburg entschieden. Denn von diesen Regeln könnte abhängen, welche Parteien miteinander eine Mehrheit im Landtag haben - und ob die AfD ein Drittel der Mandate im Landtag überschreitet, also die sogenannte Sperrminorität erreicht. Was also hat es damit auf sich?

infratest dimap Brandenburg-Wahl - SPD laut Hochrechnung knapp vor AfD, BSW im Rennen um Platz drei vorn Die SPD wird laut Hochrechnung mit mehr als 30 Prozent erneut stärkste Kraft in Brandenburg - knapp vor der AfD. Die CDU liegt hinter dem neu gegründeten BSW, das aus dem Stand drittstärkste Partei in Brandenburg werden könnte.

Grundmandatsklausel

Während Parteien für den Bundestag drei Direktmandate gewinnen müssen und etwa in Sachsen zwei Mandate notwendig sind, gehört Brandenburg zu den wenigen Bundesländern, in denen bereits ein einziges Mandat ausreicht, um Abgeordnete in den Landtag zu schicken. Gewinnt eine Partei ein Direktmandat, gehen ihre landesweiten Zweitstimmen vollständig in die Verteilung der Sitze im Parlament ein. Kurz gesagt könnte also die Grundmandatsklausel dazu führen, dass die Fünf-Prozent-Hürde ausgehebelt wird. Darauf setzen bei der Wahl aktuell drei Parteien, die laut ersten Hochrechnungen bei genau fünf Prozent oder knapp darunter liegen: Bündnis 90/Die Grünen, Linke und BVB/Freie Wähler. Die Grünen hoffen am Sonntag insbesondere auf Marie Schäffer im Potsdamer Wahlkreis 21. Die Informatikerin hatte dort 2019 das Direktmandat errungen. Im Wahlkreis 14 (Barnim II) will der Parteichef von BVB/Freie Wähler, Péter Vida, sein Direktmandat verteidigen. Die Linke hofft auf ein Direktmandat von Kerstin Kaiser im Wahlkreis 32 (Märkisch-Oderland II).

Sperrminorität

Ein größerer Faktor für die künftige Landesregierung könnte auch die sogenannte Sperrminorität werden. Über eine Sperrminorität verfügt eine Partei, wenn sie mehr als ein Drittel der Sitze erhält und qualifizierte Mehrheiten im Parlament verhindern kann. Während für viele Gesetzesvorhaben eine einfache Mehrheit im Parlament ausreicht, können in Brandenburg und in anderen Bundesländern Verfassungsrichter:innen nur mit einer Zwei-Drittel-Mehrheit im Parlament nominiert werden. Auch Verfassungsänderungen sind nur mit einer solchen qualifizierten Mehrheit möglich.

rbb/Björn Haase-Wendt Liveticker Brandenburg-Wahl - +++ SPD laut Hochrechnung bei Wahl in Brandenburg knapp vor AfD +++ Die SPD liegt laut ersten Hochrechnungen bei der Wahl in Brandenburg vorne - die AfD knapp dahinter. Das BSW zieht mit einem zweistelligen Ergebnis wohl deutlich ein. Aktuelle Informationen und Hintergründe lesen Sie in unserem Liveticker.

Überhangmandate

Dabei kommt es auch auf die Überhangmandate an. Die entstehen, wenn eine Partei mehr Direktkandidaten in den Landtag entsenden kann, als ihr gemäß der Anzahl der Zweitstimmen in einem Bundesland zustehen. Wenn also einer Partei aufgrund ihrer Zweitstimmen eine bestimmte Anzahl an Sitzen zusteht - mit den Erststimmen aber so viele Direktkandidat:innen gewählt wurden, dass diese Zahl überschritten wird. Diese Überhangmandate werden durch zusätzliche Sitze für die anderen Parteien (Ausgleichsmandate) ausgeglichen. Für die Sitzverteilung ist somit das Verhältnis der Zahl der Zweitstimmen maßgeblich. In Brandenburg ist der Landtag allerdings auf 110 Sitze begrenz, so dass bei vielen Direktmandaten etwa die AfD überproportional vertreten sein könnte.