Liveticker zur Landtagswahl - +++ Wahllokale geöffnet - 2,1 Millionen Brandenburger zur Wahl aufgerufen +++

So 22.09.24 | 09:46 Uhr

Rund 2,1 Millionen Menschen sind am Sonntag zur Landtagswahl in Brandenburg aufgerufen. Aktuelle Informationen, Eindrücke und Hintergründe lesen Sie am Wahltag in unserem Liveblog.

9:41 Uhr Ergebnis der U16-Wahl Die AfD hat bei der U16-Wahl in Brandenburg mit Abstand die meisten Stimmen bekommen. Das sind die Ergebnisse der nicht repräsentativen Wahl, die in der vorigen Woche in 43 selbstorganisierten Wahllokalen in Jugendeinrichtungen und Schulen in ganz Brandenburg abgehalten wurde. Insgesamt nahmen 4.736 Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren teil, wie die Veranstalter am Montag mitteilten. Die AfD erhielt dabei 29,7 Prozent der Stimmen, es folgte die SPD (15,1 Prozent). Die Anfänge der U16/U18-Wahl liegen in Berlin und reichen bis ins Jahr 1996 zurück. Lange firmierte das Projekt als U18-Wahl, da in Brandenburg auch Jugendliche ab 16 Jahren das Recht zu wählen haben, heißt sie hier U16-Wahl.

9:21 Uhr AfD-Spitzenkandidat Berndt hat gewählt Hans-Christoph Berndt (AfD) hat bereits kurz nach Öffnung der Wahllokale seine Stimme in Golßen-Zützen im Landkreis Dahme-Spreewald abgegeben. Berndt kandidiert für den Wahlkreis Dahme Spreewald III. In den jüngsten Umfragen lag seine Partei in der Wählergunst knapp vor der SPD.

9:08 Uhr Wie hoch wird die Wahlbeteiligung in Brandenburg? Die Antwort darauf gibt es natürlich frühestens heute Abend. Bei den Landtagswahlen in Thüringen und Sachsen haben bei der letzten Wahl deutlich mehr Menschen gewählt als bei den vorangegangenen Wahlen (Sachsen 74,4 Prozent und Thüringen 73,6 Prozent). Das Interesse an Landtagswahlen in Brandenburg war bislang eher mäßig ausgeprägt. Lediglich 1990 und 2019 gaben mehr als zwei Drittel der Wahlberechtigten ihre Stimme ab. Mit Wahlbeteiligungen von 67,1 Prozent, beziehungsweise 67 Prozent gelang dies denkbar knapp. Einen Tiefpunkt gab es 2014. Nicht einmal die Hälfte der Bürger stimmte damals ab. Die Wahlbeteiligung lag bei 47,1 Prozent.

9:00 Uhr Erste Prognosen und Ergebnisse am frühen Abend Bis es die ersten Hochrechnungen und Prognosen zum Ergebnis der Landtagswahl gibt, müssen wir uns bis zum frühen Abend gedulden. Um 18 Uhr gibt es die erste Prognose, die ersten Hochrechnungen kurz danach, die im Laufe des Abends immer wieder aktualisiert werden.

8:52 Uhr Nur vier Ministerpräsidenten in 34 Jahren In Brandenburg gab es übrigens seit 1990 nur vier Ministerpräsidenten. Einer von ihnen war eine 30 Tage lange Zwischenlösung. Manfred Stolpe war mit 12 Jahren bislang am längsten im Amt.

Bild: IMAGO/Detlev Konnerth Jochen Wolf (SPD), 3. Oktober 1990 bis 1. November 1990, 30 Tage kommissarisch als Landesbevollmächtigter im Amt

Bild: picture alliance/SZ Photo/MAZ/Michael Hübner Manfred Stolpe (SPD), 1. November 1990 bis 25. Juni 2002, 4.255 Tage im Amt.

Bild: picture alliance/dpa/Nestor Bachmann Matthias Platzeck (SPD), 25. Juni 2002 bis 28. August 2013. 4.052 Tage im Amt

Dietmar Woidke (SPD), seit 28. August 2013 Ministerpräsident von Brandenburg, am Tag der Landtagswahl 4.043 Tage im Amt







8:37 Uhr Wahlverhalten in Brandenburg seit 1990 Seit Brandenburg im Oktober 1990 wiedergegründet wurde, ist einiges konstant geblieben: wie zum Beispiel die Parteizugehörigkeit des Ministerpräsidenten - stets SPD. Allerdings haben sich in den vergangenen 34 Jahren die Kräfteverhältnisse im Parlament immer wieder verschoben.

Die Parteien mit den meisten Zweitstimmen je Wahlkreis

8:17 Zwei Wahllokale wegen Hochwassergefahr verlegt Brandenburg hat heute nicht nur mit der Landtagswahl zu tun, sondern es nähert sich aus Polen seit einigen Tagen eine Flutwelle, die vor allem an Orten an der Oder zu Hochwasser führen könnte. Gilt heute noch maximal Alarmstufe 1, ist ab morgen zumindest im Landkreis Oder-Spree schon Alarmstufe 3 angekündigt. In Frankfurt (Oder) wurden vorsorglich zwei Wahllokale ins Rathaus verlegt, die sich nahe der Oder befinden. Betroffene Wahlberechtigte sind im Vorfeld per Post benachrichtigt worden. In diesem Hochwasser-Liveblog können Sie alle News dazu nachlesen.

8:00 Uhr: Wahllokale sind geöffnet Seit 8 Uhr sind die Wahllokale für die Landtagswahl 2024 in Brandenburg offen. Sie schließen um 18 Uhr. Dann wird die erste Prognose erwartet.

7:44 Uhr Spätsommerliches Wetter am Wahltag erwartet Beim Gang zur Wahlurne dürfte heute niemand nass werden. Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) scheint heute in Brandenburg häufig die Sonne und das bei angenehmen 24 Grad. Jetzt am Morgen ist demnach noch vereinzelt mit flachen Nebelfeldern zu rechnen, der Wind weht den ganzen Tag über nur schwach. Ab Montag soll sich die Wetterlage langsam umstellen, zu kühlerem feuchterem Herbstwetter.

dpa Wahllokale geöffnet - Landtagswahl in Brandenburg hat begonnen Der Wahlsonntag ist da: Die Landtagswahl 2024 in Brandenburg hat begonnen. Der Ausgang ist so offen wie selten: Zuletzt hatte sich in Umfragen ein Kopf-an-Kopf-Rennen von SPD und AfD abgezeichnet. Andere müssen um den Einzug in den Landtag bangen.

7:34 Uhr In diesen Wahlkreisen wird die Wahl besonders spannend In welchen Wahlkreisen treten die Spitzenkandidaten der Parteien an? Wo könnte es ein enges Duell zwischen zwei Kandidaten geben? Und in welchen Wahlkreisen hoffen Grüne, Linke und BVB/Freie Wähler auf Direktmandate. Hier können Sie nachlesen, in welchen Wahlkreisen es am heutigen Sonntag spannend wird.

7:00 Uhr Großer Wahlsonntag in Brandenburg steht an Am Sonntag wird in Brandenburg ein neuer Landtag gewählt. Wahlberechtigt sind rund 2,1 Millionen Brandenburgerinnen und Brandenburger, darunter sind rund 100.000 Erstwählende. Die Wahllokale sind von 8 Uhr bis 18 Uhr geöffnet. Diejenigen, die per Briefwahl wählen, können ihre Unterlagen auch noch am Wahltag direkt bei ihrer Wahlbehörde abgeben. Der Landeswahlleiter rechnet auch mit einer deutlich höheren Zahl an Briefwählenden im Vergleich zur letzten Landtagswahl vor fünf Jahren. Daneben werden auch sieben hauptamtliche Bürgermeister gewählt: in Werneuchen (Barnim), Müncheberg (Märkisch-Oderland), Kremmen (Oberhavel), Schwarzheide (Oberspreewald-Lausitz), Schöneiche und Tauche (Oder-Spree), Boitzenburger Land (Uckermark).

