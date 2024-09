Migration, Zuwanderung, aber auch die Frage von Krieg und Frieden in der Ukraine dominierten den Wahlkampf in Brandenburg. Wichtige andere Themen fielen dagegen runter. Eine fatale Entwicklung, kommentiert Hanno Christ .

Der Befragung nach sind 47 Prozent der Wähler zufrieden mit der Arbeit der Koalition, bestehend aus SPD, CDU und Grünen. 50 Prozent der Befragten gaben hingegen an, weniger oder gar nicht zufrieden zu sein. Aufgeschlüsselt nach der Parteianhängerschaft zeigt sich, dass besonders AfD-Unterstützer unzufrieden sind mit der Kenia-Koalition: 89 Prozent gaben dies an. Unter den BSW-Anhängern zeigten sich 69 Prozent nicht zufrieden mit der Landesregierung, unter CDU-Anhängern waren es 49 Prozent und unter SPD-Anhängern 13 Prozent.

Aktuell gibt weniger als die Hälfte der Befragten an, zufrieden mit der Regierung in Brandenburg zu sein. Ein Blick auf die Deutschlandkarte zeigt aber auch, dass bei Wahlen, die 2023 oder 2024 abgehalten wurden, die Zufriedenheit mit der jeweiligen Landesregierung nur in Bayern (51 Prozent) höher war als in Brandenburg.

In Thüringen und Sachsen etwa, wo dieses Jahr ebenfalls gewählt wurde, lag die Zufriedenheit mit der Landesregierung vor der Wahl in Thüringen bei 39 Prozent und in Sachsen bei 44 Prozent.