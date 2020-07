Es war gestern ein trauriger Spaziergang am Rande des Mauerparks. Raus aus dem Grünen lief ich an der Max-Schmeling-Halle vorbei. Und wie so viele Orte für Großveranstaltungen wirkt sie zurzeit grotesk aus der Zeit gefallen. Ja, was war das für eine Zeit? Was waren das für Menschen, die sich zu Tausenden versammelten, um Sportler und Musiker zu erleben? Es kommt mir vor, als wäre das eine andere Epoche gewesen und nicht ein paar Monate her.

Zurzeit bleibt mir und anderen nur nach Alternativen im Kleinen zu suchen. Ich hatte das Glück letzte Woche, dass ich beim Joggen an einer probenden Brass-Band vorbeilief und mit anderen ein kleines Spontankonzert im Park genießen konnte. Und dann wäre da noch mein dankenswert tolerantes Umfeld. Die Nachbarn ertragen meine amateurhaften DJ-Versuche. Und meine Mitbewohnerin und ich ertragen mit einem Lächeln das spontane Singen des jeweils anderen in Küche, Bad oder eigenem Zimmer.