Hart rechts abbiegen in die Sackgasse

Rechtsextreme Umtriebe in Brandenburg und Berliner Straßennamen, die noch an Kolonialherren erinnern: die aktuellen Themen sind leider wenig heiter, aber müssen im Diskurs bleiben, findet Haluka Maier-Borst

Durch das Virus konnte man all das für einige Monate vergessen, es war in den Hintergrund gerückt. Aber all das war nie weg, sondern es kommt wieder hoch. Leider.

Wissen Sie noch, was vor dem Ausbruch der Corona-Pandemie die Schlagzeilen bestimmt hat? Kassel, Halle, Hanau. Ortsnamen, die zu Chiffren geworden sind für ein Wiedererstarken von rechtsextremen Gedankengut, das vor Morden nicht zurückschreckt. Das nicht länger einen nur hässlich anbrüllt, sondern mit Taten spricht.

Rechtsextreme in der Prignitz sollen Polizisten ausgespäht haben

Zwar benennt die BVG nun doch eine viel diskutierte Haltestelle um. Gleichzeitig sind in Neukölln und eben meinem Kiez Wedding bis heute Straßen nach Kolonialherren benannt. Adolf Lüderitz und andere lassen grüßen. Wer sich damit auseinandersetzen will, dem sei hier die Führungen der Berliner Spurensuche [berliner-spurensuche.de] empfohlen. Sicher kein leichtes Kapitel deutsche Geschichte, aber eins, das nach wie vor zu wenig thematisiert wird.

Sehen Sie es mir bitte nach, aber nach einigen Zeilen zu den Umtrieben von Rechtsaußen kann ich nicht einfach umschalten auf ein vollkommen anderes Thema. Aber lassen Sie uns vielleicht nicht nur über das Hier und Heute reden, sondern auch über die Spuren von Rassismus und Faschismus in der Vergangenheit – die aber bis heute zu sehen sind.

Großstadtchaos statt Alpenpanorama, Brandenburger Seen statt britisches Meer. Haluka Maier-Borst war schon an ein paar Orten und hat immer die falsch-richtige Wahl getroffen. Für Berlin. Jetzt sitzt er im Wedding und gönnt sich hin und wieder einen Absacker mit seinen Kolleginnen und Kollegen – und damit eine kleine Pause von der Nachrichtenlage. Vorerst allerdings nur digital aus dem Homeoffice.

Ich kann leider nicht so gut berlinern wie gewisse andere Kollegen hier. Aber jedes Mal wenn es mir eher bescheiden geht oder ich gar nachdenklich werde, hilft die Berliner Schnauze. Und sei es der BVG-Mitarbeiter, der einem sagt "Dit mit den Rollschuhn jeht normal nüsch, aber ick will dich nüsch im Rejen stehen lassen." (oder so ähnlich gestern Abend).

Entsprechend nachdem ich Sie zweieinhalb Rubriken lang mit schwerer Kost versorgt hab, hier ein Gedicht, dass uns Steffi zugeschickt hat.

Eener alleene is nich scheene.

Eene alleene is ooch nich scheene.

Aba Eener und Eene, und denn alleene, DIT is scheene!!

