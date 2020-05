Vielleicht haben Sie es gehört: Am Samstag ist eine Eurowings-Maschine von Düsseldorf nach Sardinien geflogen - und unterwegs wieder umgedreht (wdr.de): Der Flughafen in Olbia war noch gar nicht wieder geöffnet. Ärgerlich für die beiden Passagiere (Sie lesen richtig: An Bord des Airbus A320 waren ZWEI Fluggäste). Aber vor allem natürlich: Was zur Hölle? Wie kann so etwas passieren?

Schon klar, die kurze Antwort ist in solchen Fällen immer: Menschen machen Fehler. (Maschinen auch.) Und manche Schwachstelle zeigt sich eben erst dann, wenn etwas schief geht. Aber ich denke den ganzen Tag an diese kleine Geschichte, weil sie so demütig macht. Wer hätte gedacht, dass es in einem so durchorganisierten System wie dem Flugverkehr Hunderte Routine-Checks gibt, um zu überprüfen, ob die Maschine sicher abheben kann - aber mal eben die Frage durchrutscht, ob der Zielflughafen eigentlich angeflogen werden kann.

Das gilt natürlich auch in Sachen Corona. Auch in Monat 3 der Pandemie haben wir im Großen und Ganzen noch keinen blassen Schimmer, welche Einschränkungen sich vielleicht als übertrieben und welche Lockerungen sich als möglicherweise verheerend erweisen werden. Wir haben es mit einem dynamischen Geschehen zu tun, wie es immer so schön heißt, und - gestatten Sie mir die Dellingsche Überleitung - heute mit einem dynamischen Nachrichtentag: