Ab morgen sollen Restaurants wieder öffnen können, allerdings eben unter besonderen Vorgaben. Was dadurch wohl fehlen wird, ist die geliebte Spontaneität beim Auswärtsessen. Ein bisschen Wehmut verspürt dabei Haluka Maier-Borst

Und auch im Restaurant war immer wieder ohne Reservierung wenig zu machen. Berlin dagegen: Hach, selbst im vollsten Lokal kann man mitunter mit Charme noch einen Ecktisch zum Sonntagsbrunch ergattern. Und wenn der Tisch nicht frei ist, hat man manchmal Glück. Wie oft ich in einer Kneipe mich einfach dreist neben jemanden setzen durfte und nach ein paar Bier neue Freunde hatte... Aber genau das wird wohl vorerst passé sein.

Ich habe zwei Jahre in der Schweiz gelebt und es war eine schöne Zeit. Aber wenn mich dann doch etwas genervt hat, dann das dauerhafte Planen. Ein nicht ungewöhnlicher Unterhaltungsverlauf war da etwa: - "Wollen wir uns mal die Tage auf ein Bier treffen?" -"Ja, klar, wie wär es mit übernächster Woche Freitag?"

Außerdem habe ich inzwischen einen weiteren Ansporn. Ich und ein paar Freunde versuchen jeden Tag ein Gericht auf Instagram zu posten. Nichts kompliziertes, aber zumindest etwas einigermaßen präsentables. Der schöne Nebeneffekt davon ist, dass ich die Kochtöpfe meiner Freunde viel besser kennenlerne als durch eine Vielzahl von Einladungen. Wenn Sie mal sehen wollen, was wir so hinzaubern oder auch mal eher spontan improvisieren, können Sie hier schauen [instagram.com].

Ich koche sehr gerne. Nach einem langen Arbeitstag ist es für mich das beste Rezept zum Abschalten. Statt abstraktem Hacken in die Tastatur, kann ich etwas ganz fühlbar zurecht schnippeln und dann das Ergebnis in einer halben Stunde - oder ein bisschen mehr - sehen. Das ist für mich als Digitalarbeiter im Pixelbergwerk ein erfrischendes Gefühl.

Etwas professioneller dagegen ist der Instagram-Account "Roberts Koch Institut" , der neben dem schönen Wortspiel auch noch viel Kreativität bei seinen Rezepten vorführt. Wenn Sie also wirklich Kochkunst sehen wollen, sind Sie wahrscheinlich hier besser aufgehoben.

Anfangs stresste mich die Krise sehr, aber dann erkannte ich die Chance darin. Ich konnte täglich üben, meine Ängste zu verarbeiten. Auch der Zusammenhalt der Menschen in Berlin baute mich auf. Ärzte, Pfleger, Polizei, Feuerwehr machen einen fantastischen, aufopferungsvollen Job. Die Achtung der Menschen untereinander wurde deutlich. Gemeinsam durch die Krise. Die gegenseitige Wertschätzung rührte mich mitunter zu Tränen und baute mich immer wieder auf.

Heute schreibt Timo, wie es ihm in dieser Krise ergeht und ich erkenne da viel von dem, was ich die letzten Wochen selbst gefühlt habe. Wenngleich ich mich berufsbeding nicht wirklich vom Nachrichtengeschehen gut abschirmen kann.

Großstadtchaos statt Alpenpanorama, Brandenburger Seen statt britisches Meer. Haluka Maier-Borst war schon an ein paar Orten und hat immer die falsch-richtige Wahl getroffen. Für Berlin. Jetzt sitzt er im Wedding - und mehr oder weniger fest. Denn nach einer Reise in die Schweiz war er zunächst für zwei Wochen in Heimquarantäne. Und jetzt hält er sich natürlich auch an das Kontaktverbot. Jeden Tag gegen acht genehmigen er und seine Kollegen sich einen Absacker und gönnen sich eine kleine Pause von der Nachrichtenlage.

Ich musste mich aber oft schützen, in dem ich nicht zu oft die ganzen Neuigkeiten konsumierte. Letztens musste ich aber eher schmunzeln über den Beitrag bei rbb24 über die konfuse Demo am Rosa-Luxemburg-Platz. Irgendwie müssen anscheinend viele verschiedene Gruppen ihre auffälligen Meinungen demonstrieren. Geärgert habe ich mich aber sehr über den Angriff auf das Fernsehteam. Meine Abscheu gegen diese dummen Menschen muss ich hier nur nochmal kurz zur Sprache bringen. Zum Glück leben wir in einem Rechtsstaat, den es zu schützen gilt.

