Wanderzirkus der Corona-Leugner kommt in die Stadt

Corona-Demos in Berlin

Während die Corona-Leugner aus meiner Perspektive gefährlichen Unsinn verzapfen, gibt es natürlich auch die andere Sorte von Unsinn, die man im Netz findet. Die, die einem an anstrengenden Tagen ein bisschen Ablenkung verschafft. Zwei Dinge, über die ich herzlich gelacht habe, sind diese beiden Links. Einmal der Herr, der das Beste daraus macht, dass regelmäßig Golfbälle in seinem Garten landen, indem er sie für eine kurze Slapstick-Einlage nutzt [twitter.com] .

Großstadtchaos statt Alpenpanorama, Brandenburger Seen statt britisches Meer. Haluka Maier-Borst war schon an ein paar Orten und hat immer die falsch-richtige Wahl getroffen. Für Berlin. Jetzt sitzt er im Wedding und gönnt sich hin und wieder einen Absacker mit seinen Kolleginnen und Kollegen – und damit eine kleine Pause von der Nachrichtenlage. Vorerst allerdings nur digital aus dem Homeoffice.

Klar, Sie haben sich viel mit der Corona-Demo beschäftigt und viel darunter kommentiert. Spannender fand ich dann aber doch, was Sie zu der Nachricht schrieben, dass viele Tagespendlerinnen und -pendler aus Polen wohl doch keine Unterstützung aus Brandenburg bekommen. Der Grund ist, dass die Firmen, die die Polinnen und Polen beschäftigen, die Hilfe beantragen müssen. Eine kleine Formalie, die wohl sehr viele Leute leer ausgehen lässt. Jennifer schrieb dazu:

Eine Schande ist das. Die, die uns tatsächlich den A... gerettet und teilweise auf ihr Zuhause verzichtet haben, müssen auf ihren Arbeitgeber vertrauen, diese lächerliche Pauschale zu bekommen - während an andere Stelle das Geld ohne Prüfung(!!) nur so rausgeschmissen wurde. Da spielt es auch keine Rolle, ob Land oder Bund: die ausländischen Arbeitskräfte in allen Bereichen waren und sind wichtig.

