Jeder warme Tag fühlt sich an, als könnte er der letzte sein. Und aus verschiedenen Gründen graut einem vor dem Herbst. Trotzdem versucht Haluka Maier-Borst ruhig zu bleiben und nicht zu pessimistisch in die Zukunft zu blicken.

Wie oft klettert das Thermometer noch über 20 Grad? Wie oft kann man noch draußen im Gras sitzen? Wie oft Sonnenstrahlen genießen wie eine gewisse Maus namens Frederick aus einem berühmten Kinderbuch [wikipedia.de]?

Das sind die Fragen, die einen auch in normalen Jahren im September beschäftigen. Denn sind wir mal ehrlich, so schön Berlin und Brandenburg auch sind, sobald das bisschen Herbst vorbei ist, folgt meist ein scheußlicher Winter. Dieses Jahr bekommt das Ganze aber noch eine zusätzliche Komponente. Experten sorgen sich darum, dass wenn mehr Leben in Innenräumen stattfindet, sich die Corona-Krise wieder verschärfen könnte. Aber gerade vor diesem Hintergrund helfen gute Nachrichten, den Optimismus zu wahren.