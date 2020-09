Bild: ARD/Nicole Manthey

Der Absacker - Jetzt schon für den Winter planen (Serientipps von rbb|24)

14.09.20 | 17:42 Uhr

Spontaneität schön und gut, aber es macht (mich) so aggressiv: Vor der Glotze sitzen und dann nicht wissen, was man gucken soll. Wir bereiten Sie deshalb jetzt schon auf die Binge-Phase vor. Die aktuellsten News des Tages gibt's natürlich auch. Von Tim Schwiesau

Die letzten Absacker habe ich allesamt bei Temperaturen über 30 Grad geschrieben. So auch heute wieder. Sie sollten die Daumen drücken, dass ich im Oktober häufiger ran darf :)

1. Was vom Tag bleibt

Nachrichten mit Corona



Kalayci warnt, Müller auch: Besonders junge Menschen zwischen 20 und 24 stecken sich an, sagt die Gesundheitssenatorin. Das treffe irgendwann auch die Alten. Der Regierende sorgt sich um die kalte Jahreszeit und private Feiern. Bundesliga: Es wird wieder gespielt. Sogar vor Fans. Hertha muss oder darf am Samstag in Bremen vor 8.500 Zuschauern ran. Gegen Frankfurt eine Woche später sind im Olympiastadion 4.500 Fans erlaubt. Union plant am Sonnabend gegen Augsburg mit 4.500 Zuschauern. Dazu: Bayerns Ministerpräsident Söder sagte der "Bild", man könnte ja bald wieder mit mehr Fans testen. Wenn alle vernünftig seien. Am Dienstag werde dazu verhandelt.



Nachrichten ohne Corona Die Feuerwehr beklagt zunehmende Gewalt – alle 24 Stunden kommt es in Berlin zu einem Angriff auf Rettungskräfte. Falls Sie dringend Rechnungen oder wichtige Briefe erwarten, dann brauchen Sie in Zukunft vielleicht nicht montags in den Kasten schauen: Die Post überlegt, Privatzustellungen nur noch an fünf statt sechs Tagen auszuliefern. Es bleibt sehr warm – erst ab Donnerstag geht’s wieder bergab mit den Temperaturen. Berlin wird langsam digital. In fünf (sorry an die anderen sieben) Bezirken können Eltern den Grundschulwechsel online beantragen.

2. Abschalten

Im Wintersport heißt es: Im Sommer werden Gewinner gemacht. Wer da nicht ordentlich trainiert oder sich mangelhaft vorbeitet, kann später nix holen. Deshalb bereiten wir uns jetzt gemeinsam vor.



Im Sommer hängt man meistens draußen ab, Herbst und Winter werden auf der Couch und mit Netflix, Amazon, AppleTV+, der ARD-Mediathek (!) verbracht. Und dennoch: Auch in diesen tollen Tagen zieh ich mir einige Serien (und Filme, mehr dazu unter "3. Und, wie geht’s?") rein.



Meine aktuellen Favoriten 1. Ted Lasso (AppleTV+) (Fußball, so stell ich mir das bei Hertha manchmal vor) 2. How to get away with Murder (Netflix) 3. Little Fires Everywhere (Amazon) 4. The Germaniator (Joyn) (ein echter Berliner, der in Texas Polizeichef wird, Reality-Gold) Für den Winter vorgemerkt 1. The Plot Against America 2. Narcos (alle) Meine Tipps für Ihren Winter 1. Fargo (die Serie) 2. House of Cards 3. Broadchurch/Black Mirror/Sherlock Die Lieblingsserien der anderen Absacker-Autor*innen reichen wir an einem anderen Tag weiter. Ich wollte von Ihnen bisher 'ne Menge wissen, vor allem übers Essen. Dieses Mal interessiert mich (und uns?), was Sie so an Serientipps haben. Immer her damit – in die Kommentare oder an absacker@rbb-online.de

3. Und, wie geht's?

Sommerurlaub in den USA abgesagt, das Nachholen im Winter fällt auch flach. Einen Ersatz gibt’s noch nicht. Vielleicht wird es Balkonien (wenn Heizpilze wieder erlaubt sein sollten). Alles doof, aber so ist das nun mal in diesem Jahr. Als ich das am Wochenende mit unserem Film-Theater-Buch-Chefkritiker Fabian Wallmeier besprach, konnte sogar ich ihm mal Filme empfehlen. (USA-Bezug, harte Realität.)



The Florida Project American Honey Patti Cake$ Speichern Sie sich diesen Absacker bis zu den ersten Kälte-Tagen ab. Schon ab Donnerstag wird’s wieder frischer. Aber wahrscheinlich nicht kalt genug für Kakao-Couch-Abende.



Und ich möchte mich noch öffentlich bei Martin bedanken. Beim letzten Absacker fragte ich (mich), ob noch jemand den Softeis-Wagen aus den 1990er Jahren kennt. Er kannte ihn. Es war offfenbar eine Familie aus Neuenhagen. Und das Auto hat er auch gefunden :) [Google Bilder].



"Natürlich mit Schiebetur, wo ein kleiner Tresen war und man direkt auf die Eismaschine schauen konnte. Oben lagen in einer Anlage über der Maschine immer die Waffeln. Hoffe die Infos helfen weiter, vllt gibt es Dann mit anderen Hinweisen darüber eine Geschichte zu lesen, wo man einige Kindheitserinnerungen bekommt."

4. Ein weites Feld

Weit weg ja, aber doch sehr nah dran: Die Ereignisse rund um Moria bewegen mich zutiefst. So viel Leid habe ich schon lange nicht mehr auf so engem Raum gesehen. Viele Kinder auf den Straßen schlafend, nur auf einem dünnen Laken. Sie trinken Abwasser. Hart. Eine echte Katastrophe. WDR-Kollegin Isabel Schayani ist derzeit auf Lesbos. Sie können ihr auf Twitter folgen und dort sehen, wie die Lage ist (scheiße, richtig scheiße; sorry für die Wortwahl).

Ihr Tim Schwiesau