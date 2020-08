Nicht einmal in der Hälfte aller Brandenburger Schulen ist angemessener Digitalunterricht möglich, weil das Internet zu langsam ist. Was aber, wenn aufgrund von Corona-Fällen doch wieder Home-Schooling nötig wird, fragt sich Haluka Maier-Borst.

Das ist der Klang, den das Internet früher hatte. Einwählen mit einem Modem und Download-Raten, die selbst für Whatsapp und Co. zu wenig wären. Kinder von heute sollten sich eigentlich mit so etwas nicht mehr herumschlagen müssen. Aber in vielen Teilen von Brandenburg ist das leider ziemlich nahe dran am digitalen Hier und Jetzt.

Abseits von den vereinzelt humorigen Momenten, wenn das Bild der Lehrerin in ungünstiger Pose hängen bleibt, bietet das wenig Grund zum Lachen. Denn angesichts der sich aufzeigenden Probleme beim Testen von Reiserückkehrern an Berliner Flughäfen ist es nicht unwahrscheinlich, dass auch Fälle in Schulen eingeschleppt werden. Und dann bleibt wohl immer mal wieder Lernen von zu Hause die einzige Alternative. Allerdings wohl für die meisten eben mit eher ruckeliger Optik.

Mehr als 900 Schulen gibt es in Brandenburg, aber bei kaum mehr als 400 davon ist zeitgemäßer digitaler Unterricht möglich . Sprich: Das Nutzen von Videokonferenzen und der Schul-Cloud ist in mehr als der Hälfte aller Schulen schwierig bis ausgeschlossen.

Großstadtchaos statt Alpenpanorama, Brandenburger Seen statt britisches Meer. Haluka Maier-Borst war schon an ein paar Orten und hat immer die falsch-richtige Wahl getroffen. Für Berlin. Jetzt sitzt er im Wedding und gönnt sich hin und wieder einen Absacker mit seinen Kolleginnen und Kollegen – und damit eine kleine Pause von der Nachrichtenlage. Vorerst allerdings nur digital aus dem Homeoffice.

Ungewohnterweise bekamen wir Leserpost aus Dortmund (meiner Studienstadt!) und es ging nochmals um die Umbenennung der "Mohrenstraße" in "Anton-Wilhelm-Amo-Straße", die auch woanders bei uns viel diskutiert wurde. Heidi schrieb nach einigem Lob für die Kolumne (danke dafür):

"Aber heute muss ich auch mal süffisant gemeint (oder auch nicht) mich über die derzeitigen Namensänderungen auslassen! Auch in Dortmund fordern Scherzkekse, das die Mohren - Apotheke, die seit Jahrzehnten diesen Namen trägt, umbenannt wird. Meine Frage an Radio Eriwan: was mach ich denn jetzt, wenn ich in meine Lieblingsbäckerei Mohr gehe und einen Mohrenkopf kaufen möchte!"

Ich finde es gut, dass Heidi so offen schreibt. Und es ist wichtig, dass man darüber diskutiert, ohne irgendwen abzukanzeln. Deswegen hätte ich mir auch gewünscht, dass das Wort "Scherzkeks" nicht vorkommt – aber gut, Makulatur. Ich hätte einfach ein paar Fragen an Heidi und einige andere Kommentatoren bei uns:

Wieso muss etwas, weil es seit Jahrzehnten so ist, so bleiben? Widerspricht das nicht jeder Form von Fortschritt im Allgemeinen? Und im Speziellen, bezogen auf Ortsbezeichnungen: Warum sehen viele das anders, wenn es darum geht, keine Straßen mehr nach NS-Kadern zu benennen? Wenn in Brandenburg diskutiert wird, ob etwas weiter Lenin-Straße heißen muss [morgenpost.de], sollte man dann nicht auch beleidigende Straßennamen umbenennen? Kann sich mehr Rücksicht und Verständnis nicht auch auf Straßenkarten widerspiegeln? Und geht wirklich so viel verloren, wenn ich in Zukunft den Schokokuss in der Bäckerei "Lecker" kaufe und auf dem Heimweg mein Rezept in der Brunnen-Apotheke einlöse?

Ich finde das wichtig zu diskutieren (wir werden das nicht jeden Tag unter dem Absacker tun, sonst kommen wir zu gar nichts anderem mehr). Aber schreiben Sie mir gerne, was das angeht, an: haluka.maier-borst@rbb-online.de. Und was alles andere angeht, was Sie beschäftigt, schreiben Sie uns an: absacker@rbb-online.de.