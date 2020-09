Popelchen Dienstag, 01.09.2020 | 21:09 Uhr

Wie jetzt? Draussen ist es zu ungemütlich ... es ist wohl wieder "Zu-Wetter". Zu nass, zu kalt, zu windig - also auf gehts. Ein Herbstspaziergang, er darf auch etwas schneller sein, einen Schneeengel, so er der fällt - nicht der Engel - , in den Schnee zaubern. Immer daran denken, nein nicht an die Maske, sondern keinen gelben Schnee zu essen. Die Demos werden auch wieder "zu" sein - zu laut, zu Aggro, zu hohen Aluanteil. Also rein in die Puschen und ab in die Pampa. Das Maskenproblem wird sich mit sinkenden Graden wohl auch minimieren. Selbst der veganste Koch könnte Angst um sein Gemüse im Gesicht haben. Gegen klamme Finger im Büro können Handschuhe tatsächlich helfen - also die alte Cherry-Tastatur rausholen - kann man auch mit Fäustlingen betippen. Jede Zeit hat ihre schönen Seiten. Man muss manchmal nur etwas suchen.

Bleiben Sie gesund

ein schöner Absacker übrigens.