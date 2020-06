Geboren in Oranienburg, aufgewachsen in Dresden, zwischendurch in der Weltgeschichte unterwegs gewesen, jetzt wieder Brandenburger: Seit 2012 ist Sebastian Schöbel beim rbb als Onlineredakteur und Radioreporter aktiv. Er wohnt im Berliner Speckgürtel und versucht in seiner Freizeit, dem märkischen Sand so etwas wie einen Garten abzutrotzen.