Mundschutz, Corona-Prämie, MSA-Prüfungen – das sind nur drei der Punkte, in denen sich die Regelungen zwischen Berlin und Brandenburg unterscheiden. Ist das bei einer so eng verwachsenen Region sinnvoll? Von Haluka Maier-Borst

Mit dem Rad fix raus an den Seen oder mit dem Bus vom Land in die Stadt für die Einkäufe. Das ist die Lebensrealität am Wochenende für viele in Berlin und Brandenburg. Ganz zu schweigen von den ganzen Pendlern. Doch trotz des Bestrebens gemeinsam diese Krise zu meistern, gehen nun die Regelungen zwischen den beiden Bundesländern immer weiter auseinander.

Während am Ende Berlin die MSA-Prüfungen weitestgehend abgesagt hat, ist man in Brandenburg entschlossen, die Prüfungen so wie immer durchzuführen. Klar, es sind zwei unterschiedliche Bundesländer und Berlin hat mehr als doppelt so viele Corona-Fälle wie Brandenburg. Aber wieso in einem Bundesland Schülerinnen und Schüler mehr Betreuung nötig haben als im anderen, will mir zumindest nicht so recht einleuchten.

Ähnlich ist es bei der Maskenpflicht. In Berlin gilt sie nur in Bus und Bahn, in Brandenburg wohl auch in Geschäften. Und schließlich die Corona-Prämie, die es in Brandenburg wohl nicht geben und in Berlin wahrscheinlich 1.000 Euro betragen wird.

Wenn Sie wie ich den Überblick verloren haben, was wo erlaubt ist, dann können Sie das hier für Berlin und hier für Brandenburg nachlesen.