Der Absacker - Fassbrause und Spritzkuchen vorm Späti

12.08.20 | 19:38 Uhr

Spritzkuchen, Muffins, Eierschecke: Heute wird es ein bisschen kulinarisch, denn Tim Schwiesau liebt Backwaren aus aller Welt. Natürlich dürfen Getränke nicht fehlen, aber Sie müssen uns dringend helfen. Nur beim Alkohol wird's derzeit kritisch.

Mal eine unpopuläre Meinung zum Einstieg. (Es wird lockerer, versprochen!) Auf einer Skala von 1 bis 10 - wobei 10 für "das ist die beste Zeit meines Lebens" steht: Wie schlimm ist die Lage derzeit in Berlin, wenn seit Tagen mehr über Alkoholverbot (in Kneipen, Bars, Spätis) debattiert wird als über Schulen, Insolvenzen oder Milliardenhilfen? Dann muss es uns doch ganz gut gehen, oder? Und das, obwohl von Montag auf Dienstag 111 Neuinfektionen registriert wurden. So viele wie seit Mitte Juni nicht mehr. Klar, es hat in der Vergangenheit einige Infektionen in Bars und Kneipen gegeben. Die Gesundheitsämter suchen immer mal wieder Gäste. Aber ist das nicht eher ein Problem, das auf mangelnde Sorgfalt der Wirte zurückzuführen ist? So richtig verstehe ich das nicht.

1. Was vom Tag bleibt

2. Abschalten

Haben Sie am Sonntag Radioeins gehört? Die Kolleginnen und Kollegen hatten in ihrer grandiosen Top-100-Reihe die Rubrik "Die 100 peinlichsten Lieblingslieder". Der Wahnsinn, eine Reise zurück in alte Zeiten, Mitsing-Garantie. Perfekte Playlist für einen Abend mit Freunden. Ich weiß, dass Spoilern nicht schön ist, aber die Nummer 1 lautet: "Ohne dich (schlaf ich Heute Nacht nicht ein)" von Münchener Freiheit. Hier gibt's die anderen 99 Lieder.

3. Und, wie geht's?

Weil wir gleich zum Essen kommen: Sagt eigentlich noch jemand "Ich bin sitt und satt?" Fragte ich mich neulich. Und Ingolf Pohl hat uns per Mail geschrieben: "Das beste Getränk ist Faßbrause, schön kalt serviert. Aber wo gibt's die noch?"



Erstens: Stimmt. Und zweitens eine Frage an die Community hier. Wissen Sie das? absacker@rbb-online.de oder in die Kommentare. Letzte Woche habe ich eine Liste angelegt, was Corona an guten und schlechten Sachen in Stadt und Land hervorbringt. Daran gab es auch Kritik. So schlimm kann diese Krise ja nicht sein, wenn die "Schlecht"-Liste so viel kürzer ist als die "Gut"-Liste. Dann will ich so grandiosen Dingen wie "im Bus hinten einsteigen" mal etwas entgegensetzen:



- Wer eine andere Meinung hat und dafür demonstriert, wird kollektiv als "Idiot" bezeichnet.

- Wer wegen Krankheit keine Maske tragen kann, wird in Bahn und Geschäft wüst beschimpft.

- Andere wichtige Themen unserer Zeit geraten völlig in den Hintergrund durch monatelange "Live-Ticker"

- Das EU-Asylrecht wird weiterhin ausgehebelt.

- schmutzige Industrien (Flugverkehr, Autolobby) werden mit Miliarden unterstützt

- Studierende fliegen von der Uni, da sie ihr Studium nicht mehr finanzieren können



Aber man kann "im Bus hinten einsteigen". Also vielleicht alles nicht so schlimm. Und weiter Negativliste, als ich das Teaser-Foto sehe: genau, ICH kann nicht ins Freibad, ich habe kein Paypal und werde es BESTIMMT nicht für Corona anschaffen, nur um einen Slot im Freibad zu buchen. Und an der Kasse, wie schon jahrzehntelang hinter einer Glasscheibe geschützt, sitzt ein dieses Jahr total gelangweilter Typ und spielt sich an den Fußnägeln. Nein, kassieren oder gar auf den Zähler kucken, ob´s voll ist, das kann der dieses Jahr plötzlich nicht mehr. Aber staatliche Hilfen beantragen, die Bäder...



Geschäfte machen jetzt eher zu als ich Feierabend habe. Aber schon morgens früh auf (Rentner, aufgepasst!). Einzelhandel jammert, dass keiner einkaufen kommt....

4. Ein weites Feld...

Ich habe ein Problem: Ich fahre fast ausschließlich in andere (Bundes-)Länder, um dort einheimische Speisen zu verzehren. Kultur? Ja, aber nur Ess- und Trinkkultur. (Keine Sorge, ich laufe dort nicht mit meinem Rollkoffer rum oder singe nachts Lieder auf Straßen.) Warum ich das schreibe? Weil mir das (weite) Reisen gerade etwas fehlt. Drum geht’s morgen nach Sachsen, um dort mit Freunden auf der Elbe zu paddeln. Anfang September für ein Wochenende nach München (Zug, versteht sich). Erst Eierschecke. Dann Kaiserschmarrn und Obazda. Nach Blätter- und Hefeteig, überhaupt nach Backwaren, bin ich geradezu süchtig. Da ich auch Fan von Listen bin, habe ich mal zwei angelegt. Meine Top 5 der deutschen und ausländischen Süßspeisen aus Bäckerei und Konditorei. Top 5 Deutschland Franzbrötchen (Hamburg)

Eierschecke (Sachsen)

Spritzkuchen (aus Eberswalde!)

Kaiserschmarrn (München/Österreich)

Nougatbrezel (Köln) Top 5 Ausland Muffin (USA, gerne mit Pistazie)

Kanelbulle (Schweden)

Cannoli (Italien, Pistazie oder Ricotta)

Macaron (Frankreich)

Scones (GB) Frage an Sie, liebe User*innen und User: Reisen Sie auch nur ins In- oder Ausland, um dort zu speisen? An welchem Essen können Sie nur schweren Herzens vorbeilaufen? Bei was tropft der Zahn? In einer nächsten Ausgabe kümmern wir uns um Getränke. Oder Hauptspeisen. Spoiler: Jägerschnitzel (Ost, das Original) und Tote Oma sind schlimme Lieblinge meinerseits. Auch hier ist Ihre Meinung gefragt: absacker@rbb-online.de oder in die Kommentare. Guten Hunger Tim Schwiesau