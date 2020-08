Heute ist es nicht einfach abzusacken. Aber vielleicht versuche ich es mal so:

Oh, du mein Brandenburg, an dem ich am Wochenende weilte, weit weg vor dem Chaos in der Hauptstadt. Danke dir, du unterschätzte Sandbüchse, die einem Zuflucht gewährt und wo Funklöcher manchmal ihr Gutes haben – gerade an einem solchen Tag wie Samstag. Gepriesen seien deine stoischen Bewohner, die einem höchstens mal interessiert zunicken und einem ansonsten in Frieden lassen.

Gut, der Ausflug ins Berliner Umland war schon länger geplant. Aber nachdem ich an den Tagen zuvor vom "Sturm auf Berlin" gelesen hatte und bei der letzten Querdenker-Demo nicht nur, aber eben auch Rechtsextreme sich unter die Demonstranten gemischt hatten, war ich froh, nicht in der Stadt zu sein. Und ich weiß auch von anderen Menschen, die am Wochenende einen Bogen um Berlin-Mitte machten.

Allerdings: auf die Brandenburger Funklöcher war am Samstag nicht durchgängig Verlass. Und so ploppten immer wieder Eilmeldungen auf meinem Handy auf, die mich und andere auch heute noch beschäftigen.