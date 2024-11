Der AfD-Landesvorsitzende René Springer ist am Samstag auf dem AfD-Landesparteitag in Prenzlau zum Spitzenkandidaten der Brandenburger AfD für die Bundestagswahl am 23. Februar 2025 gewählt worden. Mit 81 Prozent der Stimmen kam er auf Platz 1 der Landesliste. Der 45-jährige Bundestagsabgeordnete erhielt 402 von 496 gültigen Stimmen. Auf Gegenkandidat Alexander Nikulka entfielen 26 Ja-Stimmen.

Zuvor hatte er in einer Bewerbungsrede die von ihm als Altparteien bezeichneten politischen Kräfte als visionslos bezeichnet. Eine AfD-geführte Bundesregierung werde Deutschland in eine bessere Zukunft führen, so Springer. Mit deutscher Kohle, russischem Gas und modernsten Kernkraftwerken werde die AfD Energie in Deutschland bezahlbar machen. Die Zahl von Ausländern im Sozialsystem werde gegen Null gehen, Deutschland werde deutscher sein, so der AfD-Spitzenkandidat weiter.