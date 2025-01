Nur wenige bleiben an diesem Nachmittag stehen, um sich kurz über die politischen Forderungen der Freien Wähler zu informieren. Die Partei will unter anderem den Steuerfreibetrag für Erwerbstätige und Rentner fast verdoppeln, die Migration begrenzen und den sozialen Wohnungsbau verstärken. Zwei bis zweieinhalb Prozent der Zweitstimmen wollen die Freien Wähler in Berlin bekommen – und über drei bis vier Direktmandate, die sie in Bayern gewinnen wollen, in den Bundestag einziehen.

Ab der Nacht von Samstag auf Sonntag dürfen die Parteien Wahlplakate aufhängen. Damit beginnt die heiße Phase des Bundestagswahlkampfs. Direkt nach Mitternacht geht es für alle Parteien darum, sich die besten Plätze an den Laternenmasten zu sichern. In Berlin startet damit bereits der fünfte Wahlkampf in drei Jahren; es gab zuletzt zwei reguläre Wahltermine und zwei Wiederholungswahlen. Der anstehende Wahlkampf ist zudem der dritte in einem Winter in Folge.



"So viele Wahlkämpfe in so kurzer Frist – das ist für die Ehrenamtlichen eine große Herausforderung", sagt Jan-Marco Luczak, der die Berliner CDU in die Bundestagswahl führt. "Es wird früher dunkel. Wir müssen versuchen, die Leute bei Tageslicht zu erreichen. Und wir brauchen dicke Socken und Unterwäsche, wenn wir stundenlang auf den Plätzen stehen." 4.000 Plakate und 8.000 Kabelbinder haben Luczak und sein Team in Tempelhof in einer leerstehenden Wohnung zwischengelagert. Rund 100 Ehrenamtliche werden sie ab der Nacht von Samstag auf Sonntag auf die Straßen zu bringen.