Gregor Gysi führt die Berliner Linke nicht nur als Spitzenkandidat in den Bundestagswahlkampf - er tritt auch als Direktkandidat in Treptow-Köpenick an. Der Wahlkreis könnte für die Partei bei der Wahl noch eine wichtige Rolle spielen.

Gysi tritt zudem auch als Direktkandidat in Treptow-Köpenick an - ein Wahlkreis, den er mehrfach direkt gewonnen hat. Der 76-Jährige hat vor dem Wahlkampf die "Mission Silberlocke" ausgerufen: Gemeinsam mit Bodo Ramelow in Erfurt und Dietmar Bartsch in Rostock will Gysi die drei Direktmandate erringen, die die Linke benötigen würde, um sicher auch im neuen Bundestag sitzen zu können. Denn an der 5-Prozent-Hürde würde die Partei laut aktuellen Umfragen scheitern. In Berlin konnte die Linke seit ihrer Gründung bei jeder Wahl Direktmandate erringen.

Auf Platz 2 wurde die Bundesvorsitzende der Linken, Ines Schwerdtner, gewählt. Die ehemalige Journalistin ist erst seit 2023 Mitglied der Partei und kam über die Mieter-Bewegung "Deutsche Wohnen und Co. enteignen" zu den Linken. Seit Oktober 2024 führt sie die Partei gemeinsam mit Jan van Aken. Auf Platz 3 wurde Katalin Gennburg gewählt, die seit 2016 im Abgeordnetenhaus sitzt und sich vor allem auf Wohnungs- und Stadtentwicklungspolitik spezialisiert hat. Auch Gennburg tritt als Direktkandidatin an, im Wahlkreis Marzahn-Hellersdorf.