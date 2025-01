Grüner Kreisvorstand in Pankow fordert Gelbhaar zum Rückzug auf

Der Kreisvorstand der Grünen in Berlin-Pankow unterstützt die Direktkandidatur von Stefan Gelbhaar für den Bundestag nicht mehr. Das teilte der Kreisverband in einer Mail an seine Mitglieder mit.

Die aktuelle Situation sei sehr belastend für den Kreisverband, heißt es in der Mail. Der Vorstand sei zunächst dem Wohle des Kreisverbandes und dem Erhalt des bündnisgrünen Direktmandats verpflichtet. Er sehe aber keine Chance, die Vorwürfe zeitnah aufzuklären.

Bei der Gesamtbetrachtung der aktuellen Lage sei der Vorstand zu dem Schluss gekommen, dass ein Wahlkampf mit Gelbhaar unter den aktuellen Vorzeichen für die Bundestagswahl 2025 mit sehr großen Risiken verbunden sei.