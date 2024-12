In seiner Bewerbungsrede sprach sich Stüwe für einen Ausbau des Öffentlichen Nahverkehrs und gegen den Bau neuer Autobahnen aus. Er erinnerte zudem an den Angriff auf zwei SPD-Wahlkampfhelfer in seinem Bezirk, die am Wochenende von mutmaßlich Rechtsextremen attackiert wurden. Stüwe wurde in Berlin geboren und ist in Steglitz-Zehlendorf aufgewachsen. Er tritt dort bei der Bundestagwahl auch als Direktkandidat an, so wie es Klose in Berlin-Mitte tut. Sie sprach sich unter anderem für eine erneute Anhebung des Mindestlohns und die Einführung einer Kindergrundsicherung aus.