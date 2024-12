laguna789 Potsdam Freitag, 27.12.2024 | 11:56 Uhr

"Neuwahlen seien zum Wohle des Landes der richtige Weg", sagt Steinmeier. Dazu braucht der Bundespräsident Wochen, um das zu verkünden?!

Darüber kann man nur lachen, wenn man sich das Personal anschaut, was zur Wahl steht. Es wird ein "weiter so" geben und es ist auch so gewollt.

Gegenwärtig ist ja auch der "Kampf gegen rechts" und die Herstellung der Kriegstüchtigkeit das wichtigste Ziel in unserem Land (so jedenfalls die "Parolen" vor allen von links-grünen Politikern), andere Probleme hat Deutschland anscheinend nicht.

Mir wird jetzt schon übel, bei der Verkündung der Wahlergebnisse am Abend des 23.02.25.