Eine Woche vor der Bundestagswahl soll in Berlin am 15. Februar ein "Winter-CSD" stattfinden. Das bestätigte der CSD Berlin dem rbb. Zuerst hatte der "Tagesspiegel" berichtet.

Angemeldet sind 2.500 Teilnehmer. Der Berliner CSD fordere die künftige Bundesregierung auf, "queere Menschen endlich in das Grundgesetz aufzunehmen, queere Projekte finanziell abzusichern und die Community besser vor Hasskriminalität und Hatespeech zu schützen", hieß es in einer Pressemitteilung. Die Demonstration soll vom Bundestag bis in den Nollendorf-Kiez ziehen.