Knapp sechs Wochen vor der vorgezogenen Bundestagswahl beginnt am Montag in Berlin der Versand der Wahlbenachrichtigungen. Die Unterlagen werden an alle rund 2,4 Millionen Wahlberechtigten in der Stadt geschickt. Dafür zuständig sind in Berlin die zwölf Bezirke. Das wird – als Verbesserung nach der Pannenwahl von 2021 – jetzt zentral gemacht.

Am Dienstag sollen laut Landeswahlleitung die ersten Berlinerinnen und Berliner die Benachrichtigungen im Briefkasten haben. Bis sie alle Wahlberechtigten erhalten, kann es einige Tage oder Wochen dauern. Bis spätestens 2. Februar soll das der Fall sein.