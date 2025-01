Bundestagswahl - Das sind die regionalen Spitzenkandidaten in Berlin

Do 23.01.25 | 06:16 Uhr

Bild: IMAGO / IPON

Zur Bundestagswahl am 23. Februar schicken die Parteien auch Spitzenkandidaten im jeweiligen Bundesland ins Rennen. Diese Politikerinnen und Politiker der größeren Parteien stehen in Berlin an der Spitze der Landeslisten.

SPD: Ruppert Stüwe

Ruppert Stüwe (geboren 1978 in West-Berlin) ist denkbar knapp zum Spitzenkandidaten der Berliner SPD gewählt worden. Er setzte sich in einer Kampfabstimmung gegen Ana-Maria Trasnea mit 133 von 262 Stimmen durch. Stüwe sitzt seit 2021 im Bundestag.



CDU: Jan-Marco Luczak

Spitzenkandidat der Berliner CDU ist Jan-Marco Luczak (geboren 1975 in West-Berlin). Die Christdemokraten wählten den seit 2020 im Bundestag sitzenden Luczak mit rund 93 Prozent der abgegebenen Stimmen.

Grüne: Lisa Paus

Familienministerin Lisa Paus (geboren 1968 in Rheine) ist Spitzenkandidatin der Berliner Grünen. Paus erhielt 76 Prozent Zustimmung, deutlich weniger als noch 2021. Sie sitzt seit 2009 im Bundestag und zog stets über die Landesliste ein, zuletzt zwei Mal als Berliner Spitzenkandidatin.

Die Berliner Spitzenkandidaten zur Bundestagswahl 2025: Ruppert Stüwe - SPD, Jan-Marco Luczak - CDU, Lisa Paus - Grüne, Christoph Meyer - FDP, Oliver Ruhnert - BSW, Beatrix von Storch - AfD, Gregor Gysi - Die Linke. Bild: Picture Alliance/von Jutrczenka/Sonntag/Trutschel/dts-Agentur/Koall/dts-Agentur/dts-Agentur

FDP: Christoph Meyer

Spitzenkandidat der Berliner FDP ist erneut Christoph Meyer (geboren 1975 in West-Berlin). Der Landeschef der Liberalen erhielt 73 Prozent Zustimmung. Meyer sitzt seit 2017 im Bundestag und war auch 2021 schon Spitzenkandidat.

AfD: Beatrix von Storch

Beatrix von Storch (geboren 1971 in Lübeck) ist Spitzenkandidatin der Berliner AfD. Sie erhielt etwas mehr als 87 Prozent der Stimmen. Von Storch sitzt seit 2017 im Bundestag und war schon 2021 Berliner Spitzenkandidatin, sie zog jeweils über die Landesliste ein. Zuvor saß sie drei Jahre im Europaparlament.

Linke: Gregor Gysi

Spitzenkandidat der Berliner Linke ist Gregor Gysi (geboren 1948 in Ost-Berlin). Er erhielt 95 Prozent der Stimmen. Seit 2005 hat Gysi seinen Wahlkreis Treptow-Köpenick stets gewonnen und zog als Direktkandidat in den Bundestag ein. Zunächst trat er auch als Spitzenkandidat an, bei den letzten beiden Wahlen verzichtete er darauf, sich über die Landesliste abzusichern. Gysi sitzt mit einer Unterbrechung seit 1990 im Bundestag, zuerst für die PDS, dann für die Nachfolgepartei Die Linke. 2002 war er für einige Monate Wirtschafts- und Arbeitssenator in Berlin.

BSW: Oliver Ruhnert

Oliver Ruhnert (geboren 1971 in Arnsberg) ist Spitzenkandidat des BSW in Berlin. Der langjährige Manager von Fußball-Bundesligist Union Berlin wurde mit 87,6 Prozent der abgegebenen Stimmen gewählt. Für das BSW ist es der erste Wahlkampf zum Einzug in den Bundestag, Ruhnert war im Vorjahr von der Linke zum BSW gewechselt und hatte bislang noch nie für den Bundestag kandidiert.

dpa Überblick - Bundestagswahl 2025 Wahlergebnisse, Analysen, Umfragen und alle Nachrichten zur Bundestagswahl am 23. Februar 2025 in Berlin und Brandenburg.

Hinweis: Aufgeführt sind hier die derzeit im Bundestag vertretenen Parteien. Die Reihenfolge der Parteien richtet sich nach ihrem bundesweiten Abschneiden bei der Bundestagswahl 2021. Das damals noch nicht gegründete (und im Zuge der Auflösung der Linksfraktion nun als Gruppe im Parlament vertretene) BSW folgt am Ende als weitere Partei mit realistischer Aussicht auf Einzug in den Bundestag.