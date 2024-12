Die Brandenburger SPD geht mit Olaf Scholz als Spitzenkandidat in die Bundestagswahl am 23. Februar. Für Scholz stimmten auf der Landesvertreterversammlung in Potsdam 109 von 120 Landesvertretern. Acht Delegierte stimmten gegen ihn, drei enthielten sich.

Der Bundestag stimmt am Montag über die Vertrauensfrage von Bundeskanzler Scholz ab - um den Weg für Neuwahlen freizumachen. Wie sind die nächsten Schritte? Und was heißt das für Berlin und Brandenburg? Von Angela Ulrich

So geht es in Berlin und Brandenburg weiter bis zur Bundestagswahl

Die SPD lag zuletzt in Umfragen hinter der Union und der AfD. Bei der Bundestagswahl vor drei Jahren wurde die Partei stärkste Kraft in Brandenburg und ist derzeit mit zehn Abgeordneten im Bundestag vertreten. Wenn schon am Sonntag Bundestagswahl wäre, würde die AfD einer rbb-Umfrage zufolge allerdings mit 30 Prozent stärkste Kraft in dem Bundesland.