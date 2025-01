In Brandenburg dürfen zwölf Parteien bei der Bundestagswahl 2025 am 23. Februar mit eigenen Landeslisten antreten. Vier Parteien wurden nicht zugelassen, weil sie nicht fristgerecht mindestens 2.000 nötige Unterschriften einreichen konnten. Das entschied der Landeswahlausschuss in Potsdam bei seiner Sitzung am Freitagvormittag.

Angesichts der vorgezogenen Neuwahl nach dem Ampel-Bruch im November sind wegen der verkürzten Fristen vor allem kleinere und neue Parteien vor besondere Herausforderungen gestellt. Parteien, die weder mit fünf Abgeordneten im Bundestag noch in einem der Landtage seit deren letzter Wahl vertreten sind, mussten 2.000 Unterschriften als Voraussetzung einreichen, hatten dafür aber deutlich weniger Zeit als gewöhnlich.