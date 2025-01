In Berlin, einer der Hauptankunftsstädte für Geflüchtete in Deutschland, zeigt sich die Herausforderung deutlich: Die Notunterkunft auf dem ehemaligen Flughafen Tegel bleibt trotz sinkender Flüchtlingszahlen bestehen, da es weiterhin an neuen Unterbringungsmöglichkeiten mangelt. Aktuell sind dort über 4.000 Menschen unter teils prekären Bedingungen untergebracht. Das erklärte Ziel, Geflüchtete verstärkt in dezentralen Unterkünften unterzubringen, scheitert an der Wohnungskrise in Berlin, dem schleppenden Bau von Unterkünften und teils auch am Widerstand von Anwohnern.

Besonders umstritten sind die Durchführung von Asylverfahren in (sicheren) Drittstaaten, Zurückweisungen an der deutschen Grenze, Abschiebungen und Sozialleistungen für Geflüchtete. Sichere Drittstaaten sind Länder außerhalb der EU, in denen Geflüchtete nach internationalen Standards Schutz erhalten können und in denen ihnen keine Verfolgung oder unmenschliche Behandlung droht.

Die SPD lehnt Grenzschließungen und Zurückweisungen an der Grenze ab. Sie setzt sich für eine Beschleunigung der Asylverfahren ein – Entscheidungen sollen innerhalb von sechs Monaten fallen, Abläufe effizienter werden – etwa durch mehr Digitalisierung. Auch Asylverfahren in Drittstaaten lehnen die Sozialdemokraten ab. Sie bekräftigen das individuelle Recht auf Asyl innerhalb der EU.



Die Union kündigt eine "grundsätzliche Wende" in der Migrationspolitik an und will einen "faktischen Aufnahmestopp" durchsetzen. Geflüchtete will sie an der Grenze abweisen - Grenzkontrollen sollen verlängert und verbessert werden, Asylverfahren auch in sicheren Drittstaaten durchgeführt werden.



Die Grünen betonen: "Deutschland ist und bleibt ein Einwanderungsland." Die Partei bekennt sich klar zum Recht auf Asyl. Asylverfahren in Drittstaaten lehnen die Grünen ab, genauso wie Zurückweisungen und stationäre Kontrollen an den Grenzen.



Die FDP will die "irreguläre" Migration begrenzen und die Einwanderung nach wirtschaftlichem Interesse gestalten. Alle gesetzlichen Grundlagen sollen in einem "Einwanderungsgesetzbuch aus einem Guss" gebündelt werden. Asylverfahren sollen auch in Drittstaaten stattfinden können. Die FDP will außerdem Zurückweisungen an der Grenze "erproben".

Die AfD geht noch weiter und will das individuelle Recht auf Asyl ganz aus dem Grundgesetz streichen. Die Partei fordert Grenzkontrollen und Zurückweisungen an der Grenze. Einreisende aus Drittstaaten sollen in Deutschland kein Asyl beantragen dürfen. Geflüchtete sollen an der Grenze in Gewahrsam genommen werden können. Asylverfahren sollen außerhalb Deutschlands durchgeführt werden.

Die Linke bekennt sich zum Recht auf Asyl. Sie lehnt alle bisherigen Verschärfungen auf nationaler und europäischer Ebene ab. Sie lehnt Schnellverfahren, Inhaftierungen und Rückführzentren ab, genau wie die Einstufung sicherer Herkunftsländer und die Verlagerung der Asylverfahren in Drittstaaten.



Das Bündnis Sarah Wagenknecht (BSW) fordert einen Stopp der "unkontrollierten Migration". Wer aus einem sicheren Drittstaat einreist, hat nach Auffassung des BSW kein Recht auf Aufenthalt und damit auch keinen Anspruch auf ein Asylverfahren oder soziale Leistungen. Asylverfahren sollen außerhalb der EU stattfinden.