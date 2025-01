Bundestagswahl - Das sind die regionalen Spitzenkandidaten in Brandenburg

Zur Bundestagswahl am 23. Februar schicken die Parteien auch Spitzenkandidaten im jeweiligen Bundesland ins Rennen. Diese Politikerinnen und Politiker der größeren Parteien stehen in Brandenburg an der Spitze der Landeslisten.

SPD: Olaf Scholz

Bundeskanzler Olaf Scholz (geboren 1958 in Osnabrück) wurde mit 90,8 Prozent der Stimmen zum Spitzenkandidaten der Brandenburger SPD gewählt. Er war von 1998 bis 2001 sowie von 2002 bis 2011 Mitglied des Bundestags und ist es wieder seit 2021, dazwischen war er unter anderem Erster Bürgermeister von Hamburg. 2021 gewann Scholz das umkämpfte Direktmandat im Wahlkreis Potsdam - Potsdam-Mittelmark II - Teltow-Fläming II.

CDU: Uwe Feiler

Spitzenkandidat der Brandenburger CDU ist Uwe Feiler (geboren 1965 in Luhdorf, Niedersachsen). Er gehört dem Bundestag seit 2013 an und war ab Dezember 2019 knapp zwei Jahre parlamentarischer Staatssekretär für Ernährung und Landwirtschaft. Nach gewonnenen Direktmandaten 2013 und 2017 im Wahlkreis Oberhavel - Havelland II, zog er zuletzt über die Landesliste in den Bundestag ein.

Grüne: Annalena Baerbock

Außenministerin Annalena Baerbock (geboren 1980 in Hannover) ist Spitzenkandidatin der Brandenburger Grünen. Sie wurde mit 91,6 Prozent auf Platz eins der Landesliste gewählt. Die frühere Vorsitzende des Landesverbands sitzt seit 2013 im Bundestag und war auch bei den vergangenen drei Wahlen jeweils die Spitzenkandidatin der Grünen in Brandenburg.

FDP: Linda Teuteberg

Spitzenkandidatin der Brandenburger FDP ist Linda Teuteberg (geboren 1981 in Königs Wusterhausen). Sie sitzt seit 2017 im Bundestag und setzte sich bei der Wahl der Landespartei mit 99 von 190 Stimmen in einer Kampfabstimmung gegen Matti Karstädt durch. Schon 2017 und 2021 war die frühere Generalsekretärin der Liberalen die Spitzenkandidatin in Brandenburg.

AfD: René Springer

René Springer (geboren 1979 in Ost-Berlin) wurde mit 402 von 496 gültigen Stimmen zum Spitzenkandidaten der Brandenburger AfD gewählt. Er ist seit 2017 Mitglied des Bundestags, in den er zwei Mal über die Landesliste einzog. Der frühere Zeitsoldat steht erstmals auf Platz eins der Landesliste in Brandenburg.

Linke: Christian Görke

Christian Görke (geboren 1962 in Rathenow) wurde mit 55,7 Prozent der Stimmen zum Spitzenkandidaten der Brandenburger Linken gewählt. Er gehört dem Bundestag seit 2021 an, zog als Spitzenkandidat der Linken über die Landesliste ein. Daraufhin legte der frühere Brandenburger Finanzminister sein lanjähriges Landtagsmandat nieder.

BSW: Friederike Benda

Brandenburger Spitzenkandiatin des BSW ist Friederike Benda (geboren 1987 in West-Berlin). Sie wurde mit 29 von 31 Stimmen gewählt. Dem Bundestag gehört sie bisher nicht an. Die stellvertretende Bundesvorsitzende des noch jungen Bündnises war bei den letzten Wahlen Kandidatin der Linke in Berlin.

