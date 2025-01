In Berlin stehen bereits jetzt ausreichend Wahlhelfer für die vorgezogene Bundestagswahl zur Verfügung. In allen Bezirken zusammen werden am 23. Februar rund 36.600 ehrenamtliche Helferinnen und Helfer gebraucht. Mittlerweile hätten sich bereits sogar mehr Interessierte gemeldet, hieß es am Montag von Landeswahlleiter Stephan Bröchler. "Das zeigt, dass viele Menschen nicht müde sind, sich für die Demokratie zu engagieren", so Bröchler.

Die Wahlhelfer, die in den 2.200 regulären Wahllokalen und den rund 1.200 Briefwahllokalen für einen reibungslosen Ablauf sorgen sollen, bekommen für ihr Engagement bis zu 120 Euro Erfrischungsgeld [berlin.de] und zusätzlich 25 Euro für die Teilnahme an einer Schulung. Diese Schulungen beginnen Ende Januar.