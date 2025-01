Sechs Übergriffe an Wahlkampfständen in Berlin

Im Wahlkampf in Berlin ist es nach Angaben des Senats bislang zu sechs Übergriffen an Wahlkampfständen gekommen. Darunter seien zwei Körperverletzungen gewesen, drei Beleidigungen und eine Bedrohung, sagte Innenstaatssekretär Christian Hochgrebe (SPD) am Montag im Innenausschuss des Abgeordnetenhauses.

Hochgrebe und Landeswahlleiter Stephan Bröchler verurteilten die Übergriffe scharf. "Jegliche Form von Angriffen geht in einer Demokratie eben nicht. Die Bürgerinnen und Bürger dürfen keine Angst haben, am Stand zu sein oder sich für eine Partei einzusetzen und mit Bedrohung rechnen zu müssen oder sogar mit physischer Gewalt", so Bröchler.