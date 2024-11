Die Grünen-Landesvorsitzende in Brandenburg hat den Rauswurf der ehemaligen Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher durch Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) mit drastischen Worten kritisiert. "Das war eine politische Hinrichtung", sagte Alexandra Pichl beim Landesparteitag in der Stadthalle in Cottbus. Woidke habe damit gezeigt, was er von politischer Kultur halte.

Auf dem Landesparteitag soll es unter anderem um das schlechte Ergebnis bei der vergangenen Landtagswahl gehen. Die Grünen hatten im September die Fünf-Prozent-Hürde nicht genommen. Außerdem will die Partei die Landesliste für die anstehende Bundestagswahl aufstellen. Bundesaußenministerin Annalena Baerbock soll die Partei auf dem ersten Listenplatz im Land in den Wahlkampf führen.



Die Bundesaußenministerin kündigte in ihrer Rede an, sich im anstehenden Wahlkampf zur Bundestagswahl nicht am politischen Gegner abarbeiten zu wollen. "Wir werden uns an einem Wahlkampf, der darauf abzielt, den demokratischen Mitbewerber kleinzumachen und im Zweifel sogar mit Dreck zu bewerfen, nicht beteiligen", sagte Baerbock. Das sei eine Frage des Anstandes.

Sie stelle zunehmend einen Verfall der politischen Kultur in Deutschland fest. In einigen Ländern hätten Parteien die Grünen im Wahlkampf verbal angegriffen, weil ihnen das kurzfristig Stimmen gebracht habe. Sie seien nicht bereit, "über den Tag hinauszudenken". Wir lebten in Zeiten, in denen das Miteinander von innen angegriffen werde. "Deshalb braucht es eine gradlinige Politik", so die Ministerin.