In Brandenburg ist die AfD bei der Landtagswahl fast stärkste Kraft geworden. Sie ist geeint wie nie, gewinnt zahlreiche neue Mitglieder, und zieht mit dem Rückenwind aus mehreren Wahlen in die Bundestagswahl. Die Kandidaten dafür stehen bereits fest. Von Olaf Sundermeyer

Auf der Wahlparty am Abend der Brandenburger Landtagswahl im September verzogen sich die Mundwinkel von Hans-Christoph Berndt nach der ersten Prognose merkelartig. Das Rekordergebnis seiner Partei (29,2 Prozent) war für ihren Spitzenkandidaten eine persönliche Enttäuschung. War er doch angetreten, den SPD-Ministerpräsidenten Dietmar Woidke "in Rente" zu schicken, wie er im Wahlkampf vollmundig angekündigt hatte.

How to Neuwahl

Schon zur Kommunalwahl und zur Europawahl im Juni hatte die AfD in Brandenburg abgeräumt: Sie verfügt seither über 248 Kommunalmandate, stellt in zahlreichen Kommunalparlamenten die stärkste Fraktion, wurde auch bei der Wahl zum Europaparlament zur stärksten Partei gewählt (27,5) .

Aufmunterung erfuhr Berndt auf der Wahlparty durch die beiden Bundesvorsitzenden, die Bundestagsabgeordneten Alice Weidel und Tino Chrupalla. Für sie und die Gesamtpartei war das beachtliche Ergebnis ein voller Erfolg. Erst im Frühjahr wurde deren Fraktionskollege, der Bundestagsabgeordnete René Springer, an die Spitze des bis dahin zerstrittenen Landesverbandes in Brandenburg gewählt. Berndt und Springer haben ihn gemeinsam geeint, im Eiltempo. So konnte die AfD hier im Wahljahr erfolgreich sein; Streit hätte diesen Erfolg sicher geschmälert.

Dass die AfD hier seit vier Jahren durch den Verfassungsschutz als Verdachtsfall einer rechtsextremen Bestrebung beobachtet wird, hält ihren Aufstieg nicht auf; immer mehr rechtsextreme Akteure landen mit der AfD in den Parlamenten. Der Verfassungsschutz als staatliches Frühwarnsystem der Demokratie läuft bei den Wählern der AfD in Brandenburg längst ins Leere.

Eine Ausnahme ist Ministerpräsident Woidke, der ihr mit einem Kraftakt an persönlichem Einsatz und Entschiedenheit bei Themen der Inneren Sicherheit und in der Migrationsfrage entgegengetreten ist, in einer Absatzbewegung von der Ampel-Regierung in Berlin und von Bundeskanzler Olaf Scholz, seinem Parteifreund aus Potsdam. Aber vor der Bundestagswahl steckt Woidke in der kräftezehrenden Regierungsbildung, kann bei der Wahl im Bund nur eine untergeordnete Rolle spielen, und Olaf Scholz hat in Brandenburg einen schweren Stand.

Während die AfD hier ihr Ergebnis aus der Landtagswahl möglicherweise wiederholen könnte, wird der SPD das mit ihrem Ergebnis wohl kaum gelingen. Landeschef Springer betont stets, dass man als AfD seit zehn Jahren in Brandenburg im Wahlkampf sei. Der geht nun einfach weiter. Die Plakate von der Landtagswahl (Slogan: "Jetzt AfD") werden aus dem Lager geholt und wieder aufgehängt. Sein Landesverband hat in diesem Jahr innerhalb der Bundespartei erheblich an Gewicht zugelegt. Auch die Bande zur Bundestagsfraktion gilt seither als eng. Das stärkt ebenfalls den Zusammenhalt.