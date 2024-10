Am Wochenende will die Berliner AfD ihre Liste für die Bundestagswahl aufstellen. Ob die Partei so erfolgreich sein kann wie in anderen ostdeutschen Bundesländern, ist nach Auffassung eines Parteiforschers allerdings fraglich. Von Agnes Sundermeyer

Sie erwarte keine Gegenkandidaten, sagt die 52-Jährige auf die Nachfrage, wie sicher sie sich ihres Listenplatzes sei. Fragt man in Parteikreisen und im Landesvorstand nach, gilt von Storch tatsächlich als gesetzt. Seit zwei Legislaturen sitzt sie im Bundestag und ist stellvertretende Fraktionsvorsitzende. Mit der Landesvorsitzenden Kristin Brinker gibt es keine Konkurrenzsituation - so lange jede auf ihrer Position bleibt, kommt man sich nicht in die Quere.

Beatrix von Storch mangelt es nicht an großen Feindbildern: "Big Tech, Big Data und Big Pharma", rasselt von Storch am Telefon runter. Die Bundestagsabgeordnete will auf dem Parteitag der Berliner AfD am kommenden Wochenende wieder auf Platz eins kandidieren. Sie erklärt, gegen wen sich die AfD alles im "Kulturkampf" befindet: Gegen "Gender-Irrsinn, die Islamisierung und den Einfluss der globalen Finanzindustrie, der Technologiekonzerne, IT-Riesen und Arzneimittelhersteller", so von Storch. Ihr Tonfall klingt verächtlich, wenn sie die Namen ausspricht.

Auf der AfD-Wahlparty in Potsdam haben am Sonntagabend Teilnehmer lautstark von massenhaften Abschiebungen gesungen. Dagegen ist inzwischen eine Anzeige wegen Volksverhetzung erstattet worden. Die Polizei geht der Sache nach.

In Parteikreisen gilt als sicher, dass der Berliner Bundestagsabgeordnete Gottfried Curio auf Platz zwei antreten wird. Curio trat öffentlich mehrfach auf mit der Forderung nach einem Vollverschleierungsverbot. Auch von dem studierten Physiker kennt man schrille, muslimfeindliche und rassistische Töne. Schon während seiner Zeit im Berliner Abgeordnetenhaus sprach Curio am Rednerpult von vollverschleierten Menschen als "sprechendem, schwarzen Sack" von dem man nicht wisse, ob er einen "Sprengstoffgürtel unter dem Gewand trage".

Es wird damit gerechnet, dass sich am Samstag rund zehn Kandidaten in Jüterbog vor der Partei präsentieren wollen, um für die Liste zur Bundestagswahl zu kandidieren. Ab dem vierten Platz wird das eher ein Schaulaufen sein. Mitgliederparteitage werden oft genutzt, um sich vor der Partei zu "präsentieren" und für kommende Posten warmzulaufen. Als wirklich aussichtsreich gelten nur die ersten drei bis maximal vier Plätze.

Auf Platz drei wird der Berliner Parteisprecher Ronald Gläser kandidieren. Ein Platz, der zuletzt immer reserviert war für den Gymnasiallehrer Götz Frömming aus dem Pankower Landesverband. Doch Frömming ist nach Brandenburg gezogen. Das sei "seine Chance", so der 51-Jährige Gläser, in den Bundestag aufzurücken.

Damit haben Curio und von Storch eines gemeinsam: "Die vorderen Listenkandidaten sind schrille Lautsprecher", fasst Politologe Professor Wolfgang Schroeder zusammen. Er forscht am Wissenschaftszentrum Berlin (WZB) zur AfD. Curio und von Storch seien keine "geschliffenen Berufspolitiker, die sich nach allen Seiten absichern", so Schroeder. Aber genau darum gehe es der AfD: Als Fundamentalopposition müsse sie sich gegen den Kurs des "Weiter so!" Aufmerksamkeit erkaufen. "Das schafft man nicht mit dem rationalen Diskurs."

Für den Bundestagswahlkampf hofft Beatrix von Storch schon jetzt "auf eine harte AfD-Verbotsdebatte". Die "zahle auf die Kasse der AfD ein", so von Storch. Dass die AfD ohne Koalitionspartner keinen echten Politikwechsel erzielen kann, prallt an von Storch ab: "Klar werden wir nicht die Bundesregierung stellen. Aber in Thüringen haben wir immerhin eine Sperrminorität." Auch in Brandenburg ist das der Fall.

Die Wahlergebnisse aus den ostdeutschen Ländern sorgen immer noch für einen Höhenflug bei der Stimmung in der Berliner AfD. Erklärtes Ziel der Landesvorsitzenden Kristin Brinker ist es, in Berlin stärker in die bürgerliche Mitte vorzudringen, den extremen Rand weiß man schon hinter sich. Doch genau da liegt der Hemmschuh für die Berliner AfD. Eigentlich sei in der bürgerlichen Mitte, vor allem bei enttäuschten CDU-Wählern, einiges zu holen. Denn die Unzufriedenheit mit den etablierten Parteien sei dort auch sehr groß geworden, so Politologe Schroeder. Es fehle aber "eine Galionsfigur, an der sich die Leute reiben und auch orientieren können, in ihrer eigenen Ungeduld und Kritik an dieser Stadt. So eine Art Heinz Buschkowsky, wie bei der SPD, der als Verantwortlicher auch Heimat mit abgebildet und glaubwürdig verkörpert hat".

Um erfolgreich zu sein, dürfe die AfD in Berlin nicht überziehen, so Schroeder. "Wenn sie nur auf schrill und Fundamentalopposition macht, wird es schwer, an die Gruppe der enttäuschten bürgerlichen Wähler ranzugehen." Das Spitzenpersonal, das sich am Samstag wieder zur Wahl stellt, steht allerdings genau dafür.