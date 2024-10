In Jüterbog im Kreis Teltow-Fläming hat am Samstagmorgen ein zweitägiger Landesparteitag der Berliner AfD begonnen. Die Partei will dabei unter anderem ihre Kandidatinnen und Kandidaten für die Bundestagswahl 2025 aufstellen. Weil die Partei in der Hauptstadt keinen Ort für ihren Parteitag fand, war sie nach Jüterbog in Brandenburg ausgewichen.

Spitzenkandidatin soll erneut die stellvertretende Vorsitzende der AfD-Bundestagsfraktion, Beatrix von Storch, werden, die seit 2017 im Bundestag sitzt. Dahinter gilt der Innenpolitiker Gottfried Curio als gesetzt. Um Platz drei bewirbt sich Ronald Gläser, bisher Fraktionsgeschäftsführer der AfD im Abgeordnetenhaus.