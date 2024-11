Diskussion um Termin für Bundestagswahl - How to Neuwahl

März oder Januar - diese Frage beschäftigt auch die Wahlleiter in ganz Deutschland. Wie schnell ließe sich eine pannenfreie Wahl organisieren, welche Hürden gibt es dafür und was wird derzeit schon hinter den Kulissen vorbereitet?

Was bereiten die Wahlämter nun vor?

Auch ohne einen konkreten Termin zu kennen, müssen die Bezirkswahlleiter nach Orten und Personal für die Wahl suchen. Potenzielle und ehemalige Wahllokale anfragen, das gesammelte Adressbuch von Wahlhelferinnen und Wahlhelfern anschreiben und auf potenzielle Verfügbarkeiten abprüfen. Für Berlin werden beispielsweise rund 30.000 Wahlhelferinnen und Wahlhelfer gesucht, für Brandenburg über 27.000. Für die Wahllokale und Wahlhelferinnen und -helfer wäre ein bald feststehender Wahltermin von Vorteil. Denn ohne Datum lassen sich sowohl Räume als auch Personal nicht fest buchen. Auch Gremien müssen gebildet werden, beispielsweise Wahlvorstände. Der Bezirkswahlleiter von Berlin-Friedrichshain-Kreuzberg, Rolfdieter Bohm, sagte dem rbb, er habe in seinem Bezirk bereits die Parteien angeschrieben, dass sie bis Ende nächster Woche die Beisitzer für das Gremium vorschlagen. Anfang Dezember wolle er erstmals einladen. Immerhin - das sei positiv im Vergleich zu vorherigen Wahlen - gebe es inzwischen in Berlin ein ständiges Wahlamt. Die Kolleginnen und Kollegen dort hätten ihre Arbeit schon "auf 150 Prozent hochgefahren", so Bohm.

Was müssen die Parteien bis zur Wahl erledigen?

Bevor Stimmzettel gedruckt werden können, müssen die Parteien Kandidatinnen und Kandidaten aufstellen - sowohl im Wahlkreis als auch für die Landeslisten (Zweitstimmen). Dafür brauchen aber auch die meisten Parteien einen gewissen Vorlauf, weil sie sich an ihre Satzungen halten müssen, also mitunter Versammlungen oder Videokonferenzen ansetzen und dafür einladen, Personalvorschläge sammeln. Es gibt Vorgaben und vor der Wahl muss geprüft werden, ob die eingehalten wurden. Dann werden die Wahllisten vom Kreis- und Landeswahlausschuss zugelassen. Pareteien, die noch nicht im Bundestag, einem Landtag oder dem Europaparlament sitzen, müssen zudem Unterstützungsunterschriften für ihre Wahlvorschläge gewinnen - auch die müssen anschließend vom Wahlamt geprüft werden. All diese Schritte waren beispielsweise bei der Wiederholungswahl in Berlin nicht notwendig, weil hier die Listen der für ungültig erklärten Wahl erneut verwendet wurden. Normalerweise würden die Parteien etwa ein halbes bis dreiviertel Jahr vor der Wahl mit diesem Prozess anfangen, sagt der Friedrichshain-Kreuzberger Bezirkswahlleiter Rolfdieter Bohm. Drei Monate vor der Wahl würden die Listen dann zur Prüfung vorgelegt. Eine Beschleunigung dieses Prozesses ist möglich, die Bundesinnenministerin muss dafür formell bestimmte Fristen verkürzen. Das bedeute allerdings eine zusätzliche Belastung für die Wahlämter, denn die Prüfung der Listen muss dennoch rechtzeitig erfolgen, so Bohm.

Welche Vorgaben müssen bei der Terminsuche beachtet werden?

Einige gesetzliche Fristen geben den Rahmen für den Neuwahl-Termin: Stellt der Bundeskanzler die Vertrauensfrage und bekommt keine Zustimmung, kann er dem Bundespräsidenten die Auflösung des Bundestags vorschlagen. Dieser hat anschließend 21 Tage Zeit, das zu tun. Frank-Walter Steinmeier hat allerdings bereits grünes Licht signalisiert, dieser Schritt könnte also schneller gehen. Anschließend müssten innerhalb von 60 Tagen Neuwahlen durchgeführt werden. Auf welchen Tag diese fallen, ist nur durch eine Maßgabe im Bundeswahlgesetz festgelegt: sonntags oder feiertags wird gewählt. Allerdings hatten die Bundesländer und Bundestagsfraktionen bei der Terminsuche für den regulären Wahltermin, im September 2025, auch noch die Ferienzeiten berücksichtigt. Eine Art ungeschriebene Regel. Sich an die zu halten, wäre im Frühjahr 2025 ein Problem: Zwischen dem 27. Januar und 21. März hat immer mindestens ein Bundesland am Wochenende Ferien oder Ferienstart bzw. -ende. Berlin und Brandenburg beispielsweise haben offiziell vom 3. bis zum 8. Februar Winterferien, die Sonntage am 2. und 9. Februar fallen damit realistisch betrachtet aber ebenfalls noch in die Ferienzeit. Selbst wenn Bundeskanzler Scholz noch in dieser Woche die Vertrauensfrage stellt (zwei Tage Frist bis zur Abstimmung) und Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier nur einen Bruchteil seiner 21 Tage Bedenkzeit nutzt, läge der Wahltermin bereits im Ferienzeitraum Ende Januar. Wollen die Bundesländer auch diesmal alle Ferien abwarten für eine möglichst hohe Wahlbeteiligung, liefe es auf einen Termin Ende März hinaus - wie ursprünglich von Kanzler Scholz vorgesehen.

Was denken die Verantwortlichen über eine schnelle Neuwahl?

Die Bundeswahlleiterin Ruth Brand formulierte es am drastischsten. Sie warnte in einem Brief an Bundeskanzler Scholz vor "unabwägbaren Risiken" bei einer zu kurzen Frist. Auch der Berliner Landeswahlleiter Stephan Böchler sagte am Freitag in der rbb24 Abendschau, ein Termin im Januar wäre ein "echtes Problem". Er würde den März bevorzugen. Der Bezirkswahlleiter von Friedrichshain-Kreuzberg, Rolfdieter Bohm, sagte dem rbb: "Ab Ende Februar kriegen wir es einigermaßen zuverlässig hin, so, dass das Risiko von Fehlern überschaubar ist." Anfang März wäre seiner Meinung nach allerdings noch besser. Wichtig ist aber vor allem eine schnelle Entscheidung. "Es wäre uns sehr geholfen, wenn wir den Termin wüssten", sagt Bohm. Zumindest einen sehr genauen Zeitraum könne man errechnen, sobald feststünde, wann Kanzler Scholz die Vertrauensfrage stellt. "Dann können wir anfangen, Räume zu buchen und Wahlhelferinnen und -helfern Bescheid geben", so Bohm. Derzeit sei es - insbesondere beim Personal aufgrund der Ferien im Frühjahr teilweise schwierig, feste Zu- oder Absagen zu bekommen.

Scheitert eine schnelle Neuwahl tatsächlich am Papier?

Wohl eher nicht. Die Bundeswahlleiterin hatte das als ein mögliches Problem bei einer zu schnellen Neuwahl genannt. Die Papierindustrie sagte allerdings, es gebe genug Papier und Druckaufträge könnten ausreichend schnell bearbeitet werden. Allerdings mit dem Zusatz: "bei rechtzeitiger Bestellung". Bezirkswahlleiter Bohm sagte dem rbb, er glaube zwar nicht, dass es am Papier scheitern würde, aber "was passieren kann, wenn wichtige Güter knapp werden, haben wir ja während Corona gesehen. Das sind Sachen - wenn die sich mit einer oder zwei Wochen mehr Frist vermeiden lassen - bei denen würde ich sagen: Die vermeide ich", so Bohm. Zudem würden Papier oder Druck bei einem engen Zeitplan gegebenenfalls teurer.

Welchen politischen Nachteil hätte eine späte Neuwahl Ende März?

Da CDU-Fraktionschef Friedrich Merz bereits verlauten lassen hat, dass er es auf schnelle Neuwahlen anlegt, könnte die Minderheitsregierung aus SPD und Grünen kaum noch gestalten. Sie ist auf Zustimmung aus der Opposition angewiesen, die sie höchstwahrscheinlich nicht bekommen wird. Die Regierung wäre gelähmt. Das kann zum einen Auswirkungen in der Außenpolitik haben - wer nimmt Kanzler und Außenministerin noch ernst, die keine Mehrheit mehr im eigenen Parlament haben - als auch im Inneren. So ist es wahrscheinlich, dass kein Haushalt für 2025 verabschiedet wird. Geschieht das nicht mehr rechtzeitig in diesem Jahr, gibt es eine "vorläufige Haushaltsführung". Bei der dürfte die Regierung nur noch gesetzlich verpflichtende Ausgaben tätigen - also um gesetzlich bestehende Einrichtungen zu erhalten, Verpflichtungen des Bundes zu erfüllen oder solche, die bereits im laufenden Haushalt für den kommenden eingestestellt wurden (beispielsweise bei Bauprojekten).

Gibt es Neuerungen im Vergleich zur letzten Bundestagswahl?

Ja, denn künftig soll der Bundestag kleiner werden: Maximal 630 Sitze wird der neue Bundestag haben. Das geht aus einer teilweisen Reform des Wahlrechts hervor. Derzeit hat der Bundestag aufgrund von dem Zusammenspiel aus Erst- und Zweitstimmen sowie Direkt- und Listenmandaten über 730 Sitze. Bislang war es so: Erhielt eine Partei über Direktmandate mehr Sitze, als ihr nach Zweitstimmen eigentlich zustünden, wuchs der Bundestag - und zwar gleich erheblich, weil die anderen Parteien als Ausgleich ebenfalls zusätzliche Sitze bekamen, um die Verhältnisse beizubehalten. Nach der Reform soll es bei der nächsten Wahl keine sogenannten Überhang- und Ausgleichsmandate mehr geben. Trotzdem können auch Parteien, die an der Fünf-Prozent-Hürde scheitern, in den Bundestag einziehen [tagesschau.de]. Nämlich dann, wenn sie mindestens drei Direktmandate erringen. Die Zahl ihrer Sitze im Parlament richtet sich dann nach dem Zweitstimmenergebnis. Es gibt aber auch kleinere Änderungen, wie beispielsweise die, dass Parteien ihre Wahlvorschläge auch digital einreichen können. Ein Detail, aber bürokratische Abläufe, die erstmals durchgeführt werden, können ja auch potenzielle Fehlerquellen sein.

