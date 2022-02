Berichte aus der Ukraine - "Ich will nicht für die Ukraine sterben, ich will für sie leben!"

Mo 28.02.22 | 17:01 Uhr | Von Natalija Yefimkina

Bild: dpa/Andrew

Rollende Panzer, Raketenangriffe, heulende Sirenen: Die Menschen in der Ukraine sind mit dem Krieg konfrontiert. Ein Fabrikarbeiter versucht, seine Familie zu schützen. Eine Ärztin bereitet sich auf die Versorgung Verwundeter vor. Vier Protokolle aus dem Kriegsgebiet

privat

Serhij S. (39), Kiew, Fabrikarbeiter, Interview am Samstag (26.02.2022) Durch Klick auf den Audio-Button im Bild oben, hören Sie Serhij im Original. Ich bin in Kyjiw (Kiew), im Bezirk Obolon, mit meinem 16 Jahre alten Sohn und meiner Partnerin. Wir haben uns erst vor zwei Wochen bei einer Premiere kennengelernt. Als am Donnerstag der Krieg ausbrach, habe ich ihr einen Heiratsantrag gemacht. Sie hat 'Ja' gesagt. Am Freitag haben wir im Keller geschlafen, aber am heutigen Samstag haben wir beschlossen, hier in der Wohnung im 11. Stock zu bleiben. Im Moment spüre ich Zorn, Aggression und Hass. Das Stadium von Angst und Machtlosigkeit habe ich irgendwie schon hinter mir gelassen. Angst habe ich um meinen 16-jährigen Sohn und um meine Freundin. Aber ich versuche, die Angst zu bewältigen. Das klappt irgendwie. Ich bin zum sogenannten Verteidigungspunkt hier vor Ort gegangen, um eine Waffe zu bekommen. Aber ich habe nicht in der Armee gedient, man gibt mir deswegen momentan keine Waffe. Also bereiten wir Molotowcocktails vor, um den Besetzern das Ganze hier maximal zur Hölle zu machen — dafür setze ich mich ein. Das geht mir heute durch den Kopf: Ich will nicht für die Ukraine sterben, ich will für sie leben! Ich habe nicht an Flucht gedacht, wohin sollen wir fliehen? Ich liebe mein Land, ich liebe Kyjiw.

privat

Oksana S. (47), Ärztin, Interview am Samstag (26.02.2022) Durch Klick auf den Audio-Button im Bild oben, hören Sie Oksana im Original.

Ich bin Ärztin und arbeite am Institut für Onkologie. Als stellvertretende Direktorin bin ich dort verantwortlich für die Organisation des medizinischen Dienstes, vor allem für die Koordination der Ärzte. Bis gestern habe ich mich um krebserkranke Patienten gekümmert. Jetzt bereiten wir uns darauf vor, Verwundete aus der Zivilbevölkerung aufzunehmen. Wir sind außerhalb der Stadt Kyjiw, an einem Ort, den ich nicht genauer benennen werde. Wir hatten hier 600 Krebspatienten, die meisten haben wir entlassen. Circa 100 Patienten sind geblieben, hauptsächlich deshalb, weil ihre Verwandten sie nicht abholen können. Die ganze Belegschaft arbeitet in einem sehr kräftezehrenden Modus. Es ist schwierig, überhaupt hierher zu kommen. Viele Kollegen wohnen weiter weg, außerhalb der Stadt. An der Strecke gibt es viel Beschuss, man kommt kaum durch. Es gibt die Ausgangssperre, keine öffentlichen Verkehrsmittel, die Mitarbeiter sind zwei bis drei Tage am Stück im Dienst. Mein Mann ist bei mir, die Kinder haben wir an einen sichereren Ort gebracht. Sie sind noch nicht volljährig. Von drei bis sechs Uhr morgens gab es bei uns Luftalarm und die Sirenen heulten, wir mussten alle evakuieren und uns im Keller verstecken, das war wirklich schwer. Wir haben an Krebs erkrankte Kinder, die eine Transplantation hinter sich haben. Die transportieren wir nicht aus dem Keller zurück auf die Station, wir haben dort im Keller die Versorgung organisiert. Sie können sich ja vorstellen, wie unsere Keller ausgestattet sind. Zu sehen, wie die Kinder da liegen, ist eine Katastrophe. Sie leiden ja ohnehin, und wir können sie nicht richtig beschützen oder sie dort unten angemessen medizinisch versorgen. Die Lage hier ist kritisch. Die ganze Nacht gab es heftige Kämpfe, am Morgen hatten wir viele Verwundete. Wir haben einen schwer Verwundeten und einen Toten. Das war der erste Todesfall. Er starb in meinen Armen. Als der Junge hergebracht wurde, war er noch am Leben. Aber es war aussichtslos, der Schuss ging in seinen Hinterkopf. Wir konnten ihn nicht retten.

rbb/Karo Kraemer 2 min Ukrainer:innen in Berlin - "Das Schlimmste ist die Hilflosigkeit" Täglich gehen in Berlin lebende Ukrainer auf die Straße, um gegen Putins Angriffskrieg zu demonstrieren. Für viele ist es die einzige Möglichkeit, Hunderte Kilomenter von Freunden und Familien getrennt ein Signal zu setzen. Protokolle von einem Demo-Tag.

Und jetzt warten wir auf die Nacht. Es gibt Berichte über Sabotagegruppen. Russen ziehen Uniformen des ukrainischen Militärs oder der ukrainischen Polizei an und schießen auf unsere Leute. Die Bürger haben sich selbst organisiert, wir haben nicht genug Waffen, es gibt Schlangen vor den Militärkommissariaten. Wir warten darauf, dass wir Ausrüstung bekommen, vor allem Schutzwesten. Wir haben einen Hilfepunkt eingerichtet für die medizinische Ersthilfe. Es gibt ein Krankenhaus, das eine Aufnahmestelle hat. Die Taktik von Russland hat sich seit dem Zweiten Weltkrieg nicht geändert. Sie schicken Kanonenfutter, so viele Soldaten, sie schicken mehr und mehr Kräfte. Sie haben außerdem sehr viele Waffen, die einzige Hoffnung ist, dass sie nicht genug Treibstoff haben. Es ist sehr beängstigend, sie sind überall, sie sind viele. In Anbetracht der russischen Taktik, strategisch wichtige Objekte wie beispielsweise auch Atomkraftwerke einzunehmen, müsste Europa wenigstens an sich denken, wenn schon nicht an uns. Sollte ein Atomkraftwerk explodieren, wird nicht nur das ukrainische Volk leiden.

privat

Sergej P., Redakteur, Interview am Samstag (26.02.2022) Durch Klick auf den Audio-Button im Bild oben, hören Sie Sergej im Original. Ich bin mit meiner Familie in Kyjiw geblieben. Ich habe eine Frau und drei Kinder. Mein Sohn ist acht Jahre alt, die Zwillinge sind zweieinhalb Jahre alt. Wir haben gehofft, dass es nicht zu einer solchen Eskalation kommt. Es ist auch schwierig, Kyjiw zu verlassen, mit drei Kindern ist es noch schwieriger. Wir haben beschlossen, dass es sicherer ist, hier zu bleiben, vorerst, also sind wir jetzt hier. Der Achtjährige hat Angst. Er fragt, warum wir angegriffen werden. Heute Nacht hat er die lauten Geräusche gehört, er hat geweint. Die Kleinen bekommen das Ganze noch nicht so richtig mit. Nachts hatten wir so viel Angst, weil wir Explosionen und Schüsse hörten. Wir schalteten die Telefone aus, weil wir Angst vor einer Geolokalisierung hatten. Wir saßen ganz still, waren angespannt. Am Morgen haben wir dann die Nachricht gehört, dass eine russische Militärkolonne auf dem Weg nach Kyjiw bombardiert wurde. Eine Frau aus dem Luftschutzkeller erzählte mir, dass an einigen Stellen Fleischstücke und Granaten herumlagen. Es ist ein echter Krieg. Es ist einfach surreal, aber wir erleben es real. Wir hatten Glück. Es gibt einen Luftschutzbunker im Nachbarhaus. Nun, seit dem zweiten Weltkrieg gab es ja keinen Krieg, und er wurde umgenutzt. Es gab eine Turnhalle und einen Fitnessclub. Er ist in gutem Zustand, mit guten Abdeckungen, Toiletten, mehrere Räume für Kinder. Nur die Spiegel sind gefährlich. Wenn es Raketenangriffe gibt, können sie wegfliegen. Wir haben alle abgeklebt, damit die Splitter niemanden verletzten. Es gibt keine Panik, wir organisieren uns, für die Belüftung, für die Reinigung. Heute hat eine Frau Suppe gekocht, wir haben ein paar Vorräte. Freunde haben Sandwichtes mitgebracht, um irgendwie über die Runden zu kommen. Wir können hier Tee und Kaffee machen und haben Wasser. Das Einzige, was wir nicht wissen, ist, was uns in naher Zukunft erwartet. Welche weiteren Maßnahmen Russland oder Putin ergreifen werden oder ob der Krieg auf diplomatischem Wege beendet werden kann. Es ist einfach ein Verrückter, der beschlossen hat, die Ukraine zu überfallen.

Bild: Leon Neal

Zhanna K. (40), bildende Künstlerin, Interview am Samstag (26.02.2022)

Es geht uns soweit gut, aber die Situation ist unberechenbar. Hier in Kyjiw ist die Angst groß vor Saboteuren. Ich habe von einer sehr bekannten Band namens "Boombox" gehört, dass sie geschlossen in den Krieg gezogen sind. Ich kann hier nicht weg, meine Mutter ist 75 Jahre alt. Meine Tante ist auch hier. Auch meine Schwester hat gesagt, dass sie nirgendwo mehr hinfahren wird. Und wenn Putin eine Atombombe wirft, dann hilft uns die Flucht in die Ukraine auch nichts mehr.

Die Interviews führte Natalija Yefimkina. Produktion: Anastasia Pisklyukova Ton, Mischung: Andreas Hildebrand Schnitt: Lucia Gerhard Übersetzungen und Korrekturen: Jörg Silbermann, Yevgeniya Sergeyeva, Anastasia Pisklyukova, Maria Bobkov, Nora Erdmann, Monika Hildebrand Übersetzungen aus dem Ukrainischen: Yevgeniya Sergeyeva