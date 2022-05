Jana ist mit ihren Töchtern bei einer Berliner Familie untergekommen. Doch damit kehrt kein Frieden ein: Ihr Mann ist in der Ukraine, die Mutter beschimpft sie von Russland aus. Natalija Yefimkina in ihren Kriegstagebuch über innere und äußere Zerrissenheiten.

Doch nach mehreren Wochen holte ich mir den Platz zurück, lud Menschen aus der Ukraine ein, die ich zum Teil kannte oder auch zum ersten Mal selbst sah, und wir mischten uns unter die gehobene Mittelschicht zwischen Mitte und Prenzlauer Berg. Immer wenn es dort spät wird und die Stimmung lockerer, stelle ich alle einander vor: Das hier ist Valentina, sie ist Galeristin aus Belarus, ihr Mitbegründer sitzt leider seit einem Jahr in Haft und die Galerie ist im Exil. Das ist Jurij, ihm wurde das Bein in der Charité amputiert, aber alles andere konnten sie retten. Das ist Lisa, sie kommt aus Krywyj Rih, dort wo die Hunde und die Spatzen rot sind, weil die Ökologie so schlecht ist, das ist in der Ukraine, sie musste fliehen.

Jeden Freitag gehe ich auf den Wochenmarkt am Arkonaplatz, dort gibt es einen guten Weinstand, Essensbuden und einen Spielplatz. Ich treffe mich dort mit Freunden und Bekannten. Als der Krieg begann, konnte ich nicht mehr hin, weil mir die lachenden, fein gekleideten Menschen mit ihren Gläsern und Austern so unpassend erschienen.

Natalija Yefimkina lebt in Berlin. Sie ist in Kiew aufgewachsen. Nach der Nuklearkatastrophe von Tschernobyl zog die Familie zunächst nach Sibirien. In den 1990er Jahren emigrierte die Familie dann nach Deutschland.

Die Einzigen, die ich tatsächlich auf diesem Platz kennengelernt habe, sind Anita und Kai. Kai ist Architekt, Anita leitet eine Pop-up-Galerie für Design Handwerk. Sie hatten sich meinen Film angesehen, er läuft nun den 6. Monat in einem kleinen Kino in der Nähe, und später besuchten sie mich in meinem Atelier. Wenn der Markt zumacht, sind es die beiden, die immer was für alle dabei haben. Ihr dreijähriger Sohn ist auffällig eigenständig, nörgelt nicht, klebt nicht an den beiden, integriert sich in der Menge und spielt.

Ich frage Anita, ob ich mit ihr ein Interview machen kann. Sie sagt ja. Sie leben in einem der neugebauten Privathäuser an der Bernauer Straße, entworfen von Kai. Es sind kleine Paradiese mitten in der Stadt, jedes auf die Bedürfnisse seiner Einwohner ausgerichtet.

Wir treffen uns direkt dort. Ich bitte Anita sich vorzustellen.

Ich bin Anita Hansen, 1981 geboren, also ich bin 41. Letztes Jahr habe ich eine Galerie gegründet und bin sozusagen Kuratorin oder Galeristin.