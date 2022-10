"Wir lesen jeden Tag dieses Grauen"

Ich habe gesehen, als die Rakete eingeschlagen ist. Das war am Montag, den 10. Oktober, es war eine Rakete. Und am 17.10. waren das bereits Drohnen, die geflogen kamen.

Nun wir sitzen ja auf dem Land. Vom 9.10. auf den 10.10. war ich ja in Kiew, als der erste Angriff war. Ich habe den Einschlag sogar gesehen - diese große Explosion neben dem Bahnhof. Und dann waren wir jetzt wieder in Kiew und diesen Montag war ja wieder ein Angriff auf Kiew. Und wieder neben dem Hauptbahnhof. Die Geschosse fliegen nach Kiew, sie fliegen, diese iranischen Drohnen. Zuerst war es unerwartet und jetzt glaube ich, dass man gelernt hat sie abzuschießen. Sie werden einfach abgeschossen und sie kommen nicht bis in die Stadt. So ist es bei uns.

Erzähl Du, was bei euch so ist.

Natalija Yefimkina lebt in Berlin. Sie ist in Kiew aufgewachsen. Nach der Nuklearkatastrophe von Tschernobyl zog die Familie zunächst nach Sibirien. In den 1990er Jahren emigrierte die Familie dann nach Deutschland.

Das ist die Situation in Kiew. Aber heute haben sie zum Beispiel das Heizwerk in Lwiw getroffen, das Kohlekraftwerk. Es heißt offiziell, dass bis zu 30 Prozent der Energieversorgung durch die Russen zerstört wurden, sie schießen ein Kraftwerk nach dem anderen ab. Vorgestern haben sie das Kraftwerk auf dem linken Dnepro-Ufer getroffen, die Feuerwehrleute konnten einen halben Tag nicht löschen. So geht es uns. Und im Süden fangen sie an, sich aus Cherson zurückzuziehen, dort werden sie zurückgedrängt.

Im Prinzip ist die Luftabwehr gegen diese Drohne diese speziellen Maschinengewehre, mit denen man zielen kann. Sie sind nicht groß und haben 40 bis 50 Kilo Sprengstoff. Sie wollten die ukrainische Energieverwaltung treffen, haben ein Wohnhaus gegenüber getroffen und haben Menschen umgebracht. Die Drohne hat ihr Ziel verfehlt, die Genauigkeit ist nicht sehr hoch, weil sie ein "Inertial"-Navigationssystem haben. So wie das programmiert wurde, so fliegt das Unglücksding und macht, je länger es fliegt, umso mehr Fehler. Durch diese ungenaue Zielprogrammierung treffen sie nicht das, wo sie hinzielen, sondern fast immer Wohnhäuser.

Na, die Rakete fliegt mit einer Geschwindigkeit von 900 Kilometer pro Stunde, wie ein Passagierflugzeug, eine Boeing. Und die Drohne ist wie ein Moped und ist genau so laut wie ein Moped, es hat einen Zweitaktmotor und die Geschwindigkeit ist 120 km/h. Man kann sie mit einer Kalaschnikow abschießen. Es gibt spezielle Maschinengewehre, aber wie immer in der Ukraine: Sie haben sie auf Lager, aber nie sind sie da, wenn man sie braucht.

Heute habe ich gelesen, dass irgendein russischer General heute öffentlich gesprochen hat.

Ja, ein Vollidiot, der den Text mit Einsager abgelesen hat, idiotischer Text, in dem er gedroht hat. Man nimmt an, dass die Russen das Atomkraftwerk in Kakhovka in die Luft sprengen könnten. Aber ich glaube, das ist eine Einschüchterung, weil dieses Atomkraftwerk Wasser gibt für die Krim, zwei Pipelines, die in Kakhovka starten. Ich glaube, das klappt nicht. Aber es sieht so aus, als würden sie den Wasserspiegel des Stausees von Kakhovka senken, damit das Atomkraftwerk in Saporischschja kein Wasser mehr hat. Dieses Kraftwerk ist etwas höher gelegen.

Es wird auch mit dem Wasser des Stausees gespeist und wenn man den Wasserspiegel zu stark absenkt, dann wird es dort Probleme mit der Kühlung geben. Das bedeutet, es findet bereits ein Krieg mithilfe der Energieversorgung statt und zwar mit der Energie, die Europa versorgt. Denn dieses Atomkraftwerk ist direkt mit Europa verbunden, denn das Saporischschja-Atomkraftwerk stellt 30 Prozent des gesamten Stroms der Ukraine her und verkauft es auch an all die Länder, die an Ukraine grenzen, somit in den Westen.

Und Russland versucht dieses Energieverteilungsschema zu stören. Sie tun so, als ob das im Kampf mit der Ukraine und den Ukrainern geschieht, aber am Ende wollen sie Europa dazu bewegen, dass Europa doch die Ukraine zum Waffenstillstand zwingt. So ein Spiel ist das.