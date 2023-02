Vor inzwischen einem Jahr - am 24. Februar 2022 - hat Russland die Ukraine überfallen. In den kommenden Tagen wird in der Region und bundesweit mit Demonstrationen, Aktionen und Gottesdiensten auf diesen Jahrestag aufmerksam gemacht.

Mit zahlreichen Demonstrationen, Kundgebungen, Gedenkveranstaltungen und Gottesdiensten wird in Berlin und Brandenburg bis Freitag an den Beginn des russischen Kriegs gegen die Ukraine vor einem Jahr erinnert.



So soll es am Donnerstagabend einen ökumenischen Gottesdienst mit Gebetswache in der Marienkirche am Alexanderplatz geben. Angekündigt ist auch die Teilnahme von Berlins Regierender Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD).

Daran anschließen soll sich am Berliner Alexanderplatz eine "Nacht der Klage", veranstaltet vom Ökumenischen Rat Berlin-Brandenburg, der Gemeinschaft Sant'Egidio und der katholischen Friedensbewegung Pax Christi.



Am Donnerstag will zudem die Umweltschutzorganisation Greenpeace vor der russischen Botschaft gegen den Krieg protestieren. Eine weitere Aktion ist mit einem zehn Meter hohen Peace-Zeichen aus Kerzen vor dem Brandenburger Tor geplant.