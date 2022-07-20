Питання та відповіді - Що потрібно зробити українським студентам, щоб навчатися в Німеччині

Mi 20.07.22 | 12:34 Uhr

Bild: dpa/Schoening

Українці можуть навчатися в Німеччині та отримувати фінансову допомогу BAföG. Але на шляху до отримання місця в німецькому університеті доведеться стикнутись з певними проблемами.

Чи можуть українські студенти продовжити своє навчання в Німеччині? Загалом так. За даними Конференції міністрів освіти федеральних земель Німеччини (Kultusministerkonferenz), ті, хто вже почав своє навчання в Україні та хочуть його продовжити, можуть подати документи безпосередньо до обраного університету. Навчальні кредити (ECTS), отримані в Україні, визнаються у Німеччині. Студенти тоді можуть уточнити подальше навчання вже індивідуально з відповідним університетом. Яка навчальна програма підходить до вашої попередньої спеціальності можна перевірити тут: https://support.uastudents.de/. або Studiengänge in Deutschland - My GUIDE За допомогою бази даних про вступ до німецьких університетів DAAD, іноземні студенти можуть перевірити чи їхня освітня кваліфікація відповідає вимогам обраної навчальної програми в Німеччині: Deutscher Akademischer Austauschdienst [daad.de]

Учні шкіл, які прибули до Німеччини можуть теж тут почати навчання. Для них діє спрощений процес вступу до німецьких університетів. Це означає, що українські учні випускних класів, зможуть без атестата про середню освіту почати навчання в Німеччині. Загальне правило: Для багатьох унівеситетських програм основною вимогою є хороше знання німецької мови. Наприклад, для англійськомовних бакалаврських програм в Берлінській школі економіки та права потрібно підтвердити знання німецької мови на рівні A2 та англійської на рівні B2. Наразі багато університетів в Берліні та Бранденбурзі пропонують різні навчальні можливості для українських студентів, як наприклад, гостьові програми, денні мовні курси, програми підготовки і тд. Їх можна використовувати для підготовки до подальшого навчання в Німеччині.

Яку фінансову допомогому можуть отримати українські студенти? З 01.06.2022 року студенти з України можуть отримувати допомогу від державної програми фінансової підтримки студентів за федеральним законом сприяння освіті (Bundesausbildungsförderungsgesetz). Вони повинні мати дозвіл на перебування (Aufenthaltserlaubnis) відповідно до §24 Закону про перебування або тимчасовий дозвіл на перебування (Fiktionsbescheinigung) та реєстрацію в центральному реєстрі для іноземців (Ausländerzentralregsiter). Також потрібно звернути увагу на вимоги, такі як зарахування до закладу вищої освіти. Якщо студенти продовжують навчання онлайн в українському університеті, тоді отримання BAföG є неможливим. У цьому випадку допомогу можна отримати через центр зайнятості. Це стосується і студентів, які навчаються на гостьових програмах в німецьких університетах. Джерела: https://www.bafög.de/bafoeg/de/das-bafoeg-alle-infos-auf-einen-blick/hinweise-fuer-gefluechtete-aus-der-ukraine.html https://www.daad-ukraine.org/de/2022/06/02/bafoeg-oeffnung-fuer-ukranische-gefluechtete-studierende/

dpa Beschluss im Bundestag - Es gibt mehr Bafög - für mehr Menschen Miete, Essen, Energie - höhere Kosten bringen auch viele Studierende in die Bredouille. Der Bundestag hat daher jetzt höhere Sätze beschlossen. Gleichzeitig wird durch neue Bafög-Regeln der Kreis der Berechtigten erweitert.



Студенти, які не мають українського громадянства, але які навчалися та проживали в Україні можуть подати заяву на дозвіл на перебування за § 16a Закону про перебування для продовження власного навчання в Німеччині. Студенти без українського громадянства не зможуть отримати субсидію BAföG. Але вони мають право на отримання фінансової допомоги за § 2 п. 1 Закону про надання соціальної допомоги прохачам притулку (Asylbewerberleistungsgesetz). Студентам з України дозволено реєструватися в центрі зайнятості, мати студентський підробіток або подаватися на стипедії від різних організацій та фондів. Більше інформації про підтримку для українських студентів можна знайти на сайті німецької служби академічного обміну (DAAD): https://www.daad-ukraine.org/de/ Студенти, які були зараховані до берлінського університету можуть отримати короткострокову фінансову допомогу від Studierendenwerk Berlin для витрат пов’язаних з навчанням, таких як семестрові внески або технічне обладнання.

dpa/Schoening Uni-Angebote für geflüchtete Ukrainer - "Wir wollen Stabilität in eine unstabile Lage bringen" Berliner Universitäten wollen geflüchteten ukrainischen Studierenden und Wissenschaftler:innen eine Perspektive bieten. Dafür sind die Unis selbst auf Spenden angewiesen. Denn der Andrang ist groß. Von Elena Deutscher

Чи потрібна віза чи дозвіл на перебування, щоб продовжити навчання в Німеччині? Українці можуть подати заявку на отримання посвідки на перебування (Aufenthaltstitel) за §24 Закону про перебування (AufenthG) [link zu FAQ1]. Українські студенти, які вже навчаються у Німеччині та у яких скоро закінчується термін дії посвідки на проживання, повинні звернутися до відомства у справах іноземців для продовження документів. Статус тичасового захисту згідно з §24 Закону про перебування надається місцевими імміграційними органами як дозвіл на проживання (Aufenthaltserlaubnis). Громадяни України, які вже перебували в Німеччині з посвідкою на проживання, можуть теж подати відповідну заяву, якщо попередній дозвіл не може бути продовжений або якщо умови попереднього надання не є актуальними. Детальнішу інформацію для українських студентів в Берліні та Бранденбурзі можна знайти на сайтах канцелярії Сенату Берліна (https://www.berlin.de/ukraine/faq/#headline_1_128) та Міністерства науки, досліджень та культури землі Бранденбург Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur [mwfk.brandenburg.de].